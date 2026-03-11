Secciones
Temporal en Tucumán: escuelas funcionan como centros de evacuación en zonas afectadas por las inundaciones

La ministra de Educación visitó establecimientos educativos de la capital.

Montaldo visita una escuela. COMUNICACIÓN PÚBLICA Montaldo visita una escuela. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 41 Min

El Ministerio de Economía realiza visitas a establecimientos educativos de la provincia donde se llevan adelante acciones de aprestamiento edilicio, en medio del temporal. La jornada estuvo encabezada por la titular de Educación, Susana Montaldo.

Entre otras escuelas, los equipos de Educación visitaron las instalaciones de la Escuela Martín Miguel de Güemes, en Jujuy al 4000; y de la Escuela N° 161 Isabel La Católica, ubicada en el oeste de la capital. Allí, supervisaron las labores de limpieza, corte de césped y reparaciones que lleva adelante el personal.

El Gobierno dispuso este martes la suspensión de las clases en toda la provincia. La medida fue dispuesta tras una reunión con la ministra Montaldo, miembros del gabinete y el Comité de Emergencias y alcanza a todos los niveles, tanto para el sector público como para el sector privado.

Según la resolución 472/5 de la cartera educativa, esta medida se toma a fin de resguardar la integridad de los alumnos, docentes y personal auxiliar y tiene vigencia hasta el día viernes, inclusive. Por lo que los alumnos retomarán las clases el lunes 16.

Esto se determinó ante la necesidad de evaluar que los establecimientos y los caminos se encuentren en condiciones, tras las intensas lluvias (superaron los 160 milímetros) que cayeron en la provincia.

Asimismo, la resolución establece que, pese a la suspensión de las clases, los directores de las escuelas deberán permanecer a disposición de las autoridades locales. El objetivo es facilitar el acceso a los edificios escolares en caso de que sea necesario utilizarlos como espacios de evacuación para personas afectadas por inundaciones en las zonas comprometidas.

Escuelas que funcionan como centros de evacuación en Tucumán

Ante las intensas lluvias que afectaron a distintas zonas de la provincia, el Comité de Emergencia dispuso varios establecimientos educativos como centros de evacuación para asistir a las familias damnificadas. Los mismos se encuentran distribuidos en diferentes localidades:

Graneros

- Escuela Belisario López

- Escuela N° 54 Provincia de La Pampa

- Escuela N° 71 Provincia de Jujuy

La Cocha

- Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano

- Escuela N° 125 Alejandra Galeán

- Escuela N° 363 Isaías Nougués

- Escuela Técnica N° 1 de La Cocha

Leales

- Escuela N° 381 Dr. Fernando de Prat Gay

- Escuela N° 104 Maestro Joaquín Cía Santiago Frías

- Escuela N° 238 Juan Larrea

- Escuela N° 231

- Escuela N° 120 Gobernación de los Andes

Alberdi

- CEJA 29 de Agosto

- Escuela Secundaria 29 de Agosto

- Escuela N° 138 Remedios Escalada de San Martín

Río Chico

- Escuela Marco Manuel Avellaneda

Simoca

- Escuela N° 99 Provincia de Río Negro

Bella Vista

- Escuela Técnica N° 1 de Bella Vista

La Invernada

- Escuela Media de La Invernada

El Sacrificio

- Escuela Secundaria El Sacrificio

Los Guayacanes

- Escuela Secundaria de Los Guayacanes

Taco Ralo

- Escuela Media de Taco Ralo

Monteagudo

- Escuela Media de Monteagudo

El Gobierno informó que el total de personas asistidas registradas en estos centros: 533.

