El Gobierno anunció cambios en la VTV: revisiones más espaciadas y más lugares para realizar el trámite
La reforma busca simplificar el sistema, reducir costos para los conductores y ampliar la oferta de centros de control. La implementación será gradual y dependerá de la adhesión de las provincias.
El Gobierno nacional anunció una reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida en la mayoría de las provincias como Verificación Técnica Vehicular (VTV). La iniciativa apunta a simplificar el trámite, reducir costos para los conductores y aumentar la competencia entre los centros de control.
La medida fue comunicada por el Ministerio de Desregulación, que planteó la necesidad de modernizar el sistema vigente. Según el Ejecutivo, el esquema actual presenta “barreras de entrada y escasa competencia”, lo que deriva en precios elevados, largas distancias para acceder al servicio y demoras para conseguir turnos.
De todos modos, desde el Gobierno aclararon que los cambios no entrarán en vigencia de manera inmediata en todo el país. Su implementación dependerá de distintos procesos administrativos y, principalmente, de la adhesión de las provincias, que son las que tienen la potestad de controlar el tránsito.
Cambios en los plazos de revisión
Uno de los ejes de la reforma es la modificación en la periodicidad de los controles técnicos.
El nuevo esquema propone extender el plazo para la primera revisión de los vehículos nuevos. De acuerdo con el plan anunciado, el sistema quedaría de la siguiente manera:
- Vehículos 0 km: primera revisión a los cinco años.
- Autos de entre cinco y 10 años: verificación cada dos años.
- Vehículos más antiguos: mantendrán controles más frecuentes.
Desde el Gobierno señalaron que distintos estudios internacionales muestran que las fallas mecánicas explican una proporción muy baja de los accidentes de tránsito. En ese sentido, citaron investigaciones de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) de Estados Unidos, que indican que cerca del 94% de los siniestros se producen por errores humanos, mientras que apenas alrededor del 2% se vincula a fallas mecánicas.
Además, destacaron que los vehículos actuales incorporan cada vez más tecnología aplicada a la seguridad, lo que reduce la probabilidad de fallas durante los primeros años de uso.
Más lugares para hacer la verificación
Otro de los puntos centrales de la reforma es la ampliación de los lugares habilitados para realizar la VTV.
Hasta ahora, la verificación suele hacerse en plantas habilitadas específicamente para esa actividad. Con el nuevo esquema, el servicio también podría ser ofrecido por otros establecimientos que cumplan con los requisitos técnicos y de certificación.
Según el Ministerio de Desregulación, esta apertura permitiría generar mayor competencia entre los centros de verificación, lo que debería traducirse en precios más bajos, menos tiempos de espera y una mayor cobertura territorial.
El Gobierno explicó que el modelo se inspira en sistemas aplicados en distintos países europeos, donde los centros de inspección técnica no necesariamente tienen como única actividad la verificación vehicular.
Eliminan un trámite previo para transporte
La reforma también contempla la eliminación del llamado Informe de Configuración de Modelo (ICM).
Este documento era requerido para vehículos destinados al transporte de cargas o pasajeros antes de realizar la revisión técnica. Desde el Ejecutivo consideran que se trataba de un trámite burocrático que generaba costos adicionales sin aportar mejoras concretas a la seguridad.
Con su eliminación, el objetivo es simplificar el proceso administrativo para ese tipo de vehículos.
Aplicación gradual
El Gobierno aclaró que el nuevo esquema no comenzará a aplicarse de inmediato.
Para su implementación será necesario habilitar nuevos talleres, establecer procesos de certificación técnica, adaptar los sistemas informáticos y desarrollar mecanismos de fiscalización.
Por ese motivo, la puesta en marcha será gradual y también dependerá de la adhesión de cada provincia al nuevo sistema, publicó TN.