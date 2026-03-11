Suspendieron las clases en las escuelas experimentales y en facultades de la UNT

Debido al fuerte temporal de lluvia que azotó ayer toda la provincia y ante la amenaza latente de nuevas precipitaciones, desde la UNT informaron que, para resguardar a docentes, personal administrativo y a sus alumnos, las clases fueron suspendidas hoy en las ocho escuelas experimentales, como así también en la Facultad de Derecho y de Filosofía y Letras. Horas antes, el Gobierno provincial había dispuesto una medida idéntica para todos los niveles educativos, primarios y secundarios.
"Debido a las condiciones meteorológicas actuales, se informa la suspesión de las ctividades en las Escuelas Experimentales de la UNT durante la jornada del miércoles 11 de marzo. En el Instituto Técnico de Aguilares, la suspensión será miércoles 11 y jueves 12 de marzo", detalla el comunicado oficial difundido a través de las rede sociales de la institución educativa.
Desde la Facultad de Derecho explicaron que el Anfiteatro de Quinta Agronómica se vio afectado por las lluvias, por lo que se ha resuelto la suspensión de "toda la actividad académica prevista para mañana miércoles 11 de marzo, incluyendo clases y mesas de exámanes libres".
"Frente a las inclemencias climáticas que estamos atravesando en nuestra provincia, las dificultades que esta tremenda situación genera y contemplando que se anuncia alerta naranja para esta madrugada con continuación de las lluvias durante las próximas horas, todo lo cual dificultará los traslados y atendiendo a la seguridad de los miembros de nuestra comunidad educativa, las Autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras comunican que el día miércoles 11 de marzo se suspenden las actividades académicas y administrativas. Las mesas de exámenes previstas para mañana pasan para el día viernes 13 de marzo", fueron los argumentos esgrimidos desde la administración de Filosofía y Letras.
En la misma dirección, desde la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - Facultad Regional Tucumán confirmó que suspendió las actividades previstas para los días miércoles y jueves en todas sus unidades académicas.
A través de un comunicado oficial firmado por el decano de la institución, Rubén Egea, se informó a toda la comunidad educativa que quedan suspendidas las actividades académicas y administrativas previstas durante esas jornadas.