Suspendieron las clases en las escuelas experimentales y en facultades de la UNT

"Frente a las inclemencias climáticas que estamos atravesando en nuestra provincia, las dificultades que esta tremenda situación genera y contemplando que se anuncia alerta naranja para esta madrugada con continuación de las lluvias durante las próximas horas, todo lo cual dificultará los traslados y atendiendo a la seguridad de los miembros de nuestra comunidad educativa, las Autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras comunican que el día miércoles 11 de marzo se suspenden las actividades académicas y administrativas. Las mesas de exámenes previstas para mañana pasan para el día viernes 13 de marzo", fueron los argumentos esgrimidos desde la administración de Filosofía y Letras.