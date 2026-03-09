No hace falta “matarse estudiando” para tener un año lectivo exitoso

El psicólogo alemán, Hermann Ebbinghaus, que se destacó en el siglo siglo XIX es la referencia: fue el primero en estudiar científicamente la memoria. A partir de sus estudios se elaboró la técnica de “Repetición Espaciada”: repasar la información en intervalos de tiempo cada vez mayores. Por ejemplo: 1 día después, luego a los 3 días, a la semana, al mes. Ebbinghaus descubrió que olvidamos la información nueva de forma exponencial si no la repasamos lo que denominó “La Curva del Olvido”. Sin embargo, si repasamos justo antes de olvidar, la curva se aplana y el conocimiento se fija en la memoria de largo plazo.