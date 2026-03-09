Se dictan clases con normalidad y muebles renovados en la Escuela Gabriela Mistral

Más de 1.000 niños y adolescentes de los niveles primario y secundario que asisten a la Escuela Gabriela Mistral comenzaron el ciclo lectivo 2026 en aulas completamente renovadas, informó el municipio capitalino.
Como la totalidad de los jardines de infantes y escuelas que funcionan bajo su órbita, "el establecimiento ubicado en calle Mendoza 2.176 fue revalorizado y jerarquizado durante los meses de verano para llegar al inicio del año escolar en perfectas condiciones edilicias".
Y sostuvo que las obras realizadas permiten brindar una educación gratuita de calidad a cientos de chicos de distintos barrios de la capital. La matrícula de la Escuela Gabriela Mistral se compone de aproximadamente 685 estudiantes del nivel secundario y 370 alumnos del nivel primario.
"La escuela fue totalmente renovada con una refuncionalización de las aulas y la renovación total del mobiliario", informó a la prensa la Municipalidad.
Detalló que también se optimizaron áreas destinadas a actividades pedagógicas en la escuela y un espacio que funcionaba como Salón de Usos Múltiples fue convertido en un moderno espacio multitareas, donde los alumnos y docentes pueden realizar talleres, actividades de lectura, trabajos prácticos y capacitaciones.
Por otro lado, durante el receso se realizaron mejoras en los sanitarios, trabajos de pintura y climatización.
Las mejoras son valoradas por los padres de los alumnos que asisten al establecimiento. Silvia Bosch, mamá de Bernardita, una alumna de 11 años que cursa en la institución desde el nivel inicial, destacó la evolución del edificio en los últimos años.
“La experiencia fue excelente. Hace aproximadamente tres años empezamos a notar mejoras en la escuela. El año pasado comenzamos el ciclo lectivo con toda la pintura nueva, luego se inauguraron los baños completamente renovados y a fin de año colocaron aires acondicionados nuevos. Para una escuela pública, hoy en día eso es un lujo”, expresó.
La madre recordó que el establecimiento atravesó años de deterioro en gestiones anteriores. “Cuando Bernardita ingresó después de la pandemia, sobre todo los sanitarios y el mobiliario estaban muy deteriorados. Veníamos de muchos años de desidia, pero los cambios se empezaron a ver progresivamente y hoy se notan de manera significativa”, señaló.
Bosch también subrayó la importancia de las condiciones del edificio para el aprendizaje. “En Tucumán sufrimos altas temperaturas, por eso es importante que los chicos estén frescos y cómodos para poder concentrarse en lo que vienen a hacer, que es aprender. Tener un espacio cuidado es esencial”, remarcó.
Por su parte, Fátima Racedo, madre de Justino, de seis años, contó que ya tiene otro hijo que completó la secundaria en la misma institución y que por esa experiencia volvió a elegirla.
“Estoy conforme. Mi hijo mayor egresó el año pasado después de hacer toda la secundaria aquí, y ahora aposté nuevamente por la escuela para mi hijo más chico, que empezó en primaria”, explicó.
Racedo comentó además que pudo observar las mejoras edilicias en los últimos días. “La semana pasada vi que trajeron pupitres y mesas nuevas, y también cuando bajaron los aires acondicionados. Todo eso es importante para que los chicos estén cómodos, puedan estudiar y se sientan tranquilos”, afirmó.
En la misma línea, Anabela Monteros, mamá de los mellizos Jeremías y Joaquín Polti, que iniciaron primer grado este año, destacó el ambiente que ofrece el establecimiento.
“La verdad que estamos muy contentos. Es un espacio hermoso para el aprendizaje y los chicos van a estar muy cómodos en las aulas”, sostuvo.
La vecina remarcó que la escuela se convierte en un espacio central en la vida cotidiana de los alumnos. “Además de la educación, es importante que ellos se sientan cómodos, porque la escuela es su segunda casa”, afirmó.
Por último, Monteros contó que sus hijos provienen del jardín Semillitas y continuarán su trayectoria educativa en el mismo sistema municipal. “Ellos vienen del jardín municipal y la experiencia fue hermosa, así que continúan acá. Estamos muy felices por ellos”, concluyó.