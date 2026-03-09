Secciones
SociedadEducación

Estudiar más horas no siempre ayuda a aprender más

Con el regreso a las clases, se reactiva una acción que se tomó vacaciones. Para ponerse en forma y durante el ciclo lectivo se comete un error común con la intención de instruirse.

NO SIRVE. El exceso de horas al estudiar sólo genera saturación. NO SIRVE. El exceso de horas al estudiar sólo genera saturación.
Hace 2 Hs

Aprender no está relacionado necesariamente con pasar más y más horas frente a los apuntes. A esa conclusión llegan los especialistas en educación como Noelia Valle, profesora de fisiología de la Universidad Francisco de Vitoria en España y creadora del sitio de divulgación científica La Pizarra de Noe. Valle se ha ganado lugares en el prestigioso sitio The Conversation declarado de utilidad pública que también divulga información de rigor científico.

El aprendizaje efectivo no se basa en forzar al cerebro más allá de sus límites, afirmó la experta. "Se trata de entender y respetar la arquitectura cognitiva con la que todos operamos para minimizar el esfuerzo inútil y maximizar el aprendizaje profundo", agregó Valle. Lo que garantiza el aprendizaje es la calidad de la atención. Entonces, "más" no siempre es "mejor".

La atención tiene un límite

Según las investigaciones, el cerebro humano no puede mantener un enfoque de alta intensidad por cuatro o cinco horas seguidas. Después de los primeros 40 o 50 minutos, la capacidad de retención cae drásticamente. 

Estudiar cansado genera una ilusión: uno siente que está leyendo, pero el cerebro no está guardando nada. El aprendizaje efectivo se basa, aseguró la educadora, "en ser más inteligentes en cómo presentamos la información a nuestro cerebro".

Si hay horas extras de estudio, solo ayudarán si son productivas y no sacrifican ningún aspecto de la salud física o mental. ¿Cómo saber si se ha llegado a esa clase de fatiga? Si uno lee la misma frase tres veces y no la entiende, hay que parar: el cerebro ya se "llenó", al menos, por esa jornada.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana
1

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó
2

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles
3

8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk
4

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán
5

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales
6

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales

Más Noticias
8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles

8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

Buscan fortalecer la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad en escuelas y colegios de Tucumán

Buscan fortalecer la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad en escuelas y colegios de Tucumán

La nueva calle en el Camino del Perú: más halagos, la oficialización y una advertencia

La nueva calle en el Camino del Perú: más halagos, la oficialización y una advertencia

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo

En Tucumán hubo una movilización para debatir sobre denuncias de género falsas

En Tucumán hubo una movilización para debatir sobre denuncias de género falsas

Comentarios