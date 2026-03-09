Estudiar más horas no siempre ayuda a aprender más

Aprender no está relacionado necesariamente con pasar más y más horas frente a los apuntes. A esa conclusión llegan los especialistas en educación como Noelia Valle, profesora de fisiología de la Universidad Francisco de Vitoria en España y creadora del sitio de divulgación científica La Pizarra de Noe. Valle se ha ganado lugares en el prestigioso sitio The Conversation declarado de utilidad pública que también divulga información de rigor científico.