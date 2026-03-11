Alcances del alineamiento argentino en el conflicto en el Golfo Pérsico

Un quiebre histórico

Hace 35 años, la invasión de Irak a Kuwait forzó un giro drástico en la diplomacia nacional. Bajo la presidencia de Carlos Menem, Argentina ejecutó el Operativo Alfil, desplegando la Fuerza de Tareas 88 (FT.88) en apoyo a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aquella misión representó el fin del aislamiento diplomático y un desafío logístico sin precedentes para la Armada Argentina.