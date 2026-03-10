La UTN Tucumán confirmó la suspensión de actividades por el temporal: ¿qué pasará con las mesas de exámenes?

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - Facultad Regional Tucumán confirmó que se adhiere a la medida dispuesta por el Gobierno provincial y suspendió las actividades previstas para los días miércoles y jueves en todas sus unidades académicas.
A través de un comunicado oficial firmado por el decano de la institución, Rubén Egea, se informó a toda la comunidad educativa que quedan suspendidas las actividades académicas y administrativas previstas durante esas jornadas.
La decisión fue tomada con el objetivo de resguardar a estudiantes, docentes y personal administrativo frente a las severas inclemencias climáticas que afectan a la provincia y que generan complicaciones en la circulación en distintos puntos del territorio.
¿Qué pasará con las mesas de examen en la UTN?
Como consecuencia de la suspensión por dos días, el decanato de la UTN detalló cómo se reorganizará el calendario de evaluaciones para los alumnos regulares.
- Exámenes del miércoles: la mesa de examen que estaba programada para este miércoles será reprogramada para el martes 17, manteniendo exactamente el mismo horario original.
- Exámenes del viernes: la mesa prevista para el viernes 13 se mantiene sin modificaciones, bajo la previsión de que para esa fecha las condiciones meteorológicas hayan mejorado.
Por último, desde la casa de estudios solicitaron a estudiantes, docentes y personal nodocente que se mantengan atentos a los canales oficiales de comunicación de la institución, donde se informará cualquier nueva directiva o actualización sobre la situación.