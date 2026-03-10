Secciones
La UNT suspendió las actividades en las escuelas experimentales por el temporal

La medida establece que en el Instituto Técnico de Aguilares la suspensión se extenderá durante dos días, abarcando el miércoles 11 y el jueves 12 de marzo.

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) resolvió suspender las actividades en la escuelas experimentales ante las intensas lluvias que afectan a la provincia y que provocaron anegamientos significativos tanto en la capital como en distintas localidades.

Mediante una resolución firmada por la directora del Consejo de Escuelas Experimentales, Constanza Guraib, se dispuso la suspensión de todas las actividades durante la jornada del 11 de marzo. 

Asimismo, la medida establece que en el Instituto Técnico de Aguilares la suspensión se extenderá durante dos días, abarcando el miércoles 11 y el jueves 12 de marzo.

Según se informó oficialmente, la circulación por la vía pública representa actualmente un riesgo elevado para la población, lo que incrementa la posibilidad de incidentes y pone en peligro la integridad de quienes transitan durante esta contingencia climática.

En ese contexto, se consideró prioritario resguardar la seguridad de la comunidad educativa, tanto de estudiantes como del personal docente y no docente, frente a las adversidades generadas por el temporal.

Además, las autoridades señalaron que las condiciones meteorológicas registradas en el sur de la provincia son aún más preocupantes, lo que motivó la adopción de medidas preventivas en esa zona.

