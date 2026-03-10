Secciones
SociedadActualidad

San Miguel de Tucumán: en adhesión a la resolución provincial, no habrá clases en jardines y escuelas municipales por las lluvias

Así lo comunicó la intendente Rossana Chahla, quien explicó que decidió acompañar la medida dispuesta por el gobernador Osvaldo Jaldo con el fin de “priorizar la seguridad y el cuidado de nuestros niños”.

San Miguel de Tucumán: en adhesión a la resolución provincial, no habrá clases en jardines y escuelas municipales por las lluvias
Hace 1 Hs

En adhesión a la medida dispuesta por el Gobierno provincial, los jardines de infantes y escuelas que funcionan bajo la órbita de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán permanecerán sin actividades hasta el próximo viernes inclusive, debido a las intensas lluvias y las inundaciones que afectan a distintos sectores del territorio tucumano. Volverán a las aulas el lunes. 

La intendente Rossana Chahla comunicó la decisión a través de sus redes sociales y destacó que la prioridad es resguardar la seguridad de los estudiantes y las familias.

“Acompañamos la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, de suspender las clases debido a las intensas lluvias que afectan a la provincia. En ese marco, en San Miguel de Tucumán adherimos a la medida en las escuelas municipales, priorizando la seguridad y el cuidado de nuestros niños. Seguiremos atentos a la evolución del temporal y comunicaremos oportunamente”, expresó la jefa municipal.

La suspensión alcanza a todos los niveles educativos de las escuelas municipales y se enmarca en un contexto de fuertes precipitaciones que provocaron anegamientos e inconvenientes en distintos puntos de la provincia.

Temas San Miguel de TucumánRossana Chahla
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán
1

Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior
2

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei
3

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán
4

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9
5

Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández
6

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Más Noticias
Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán

Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán

Escaba al límite: abrieron las compuertas del dique en medio del fuerte temporal

Escaba al límite: abrieron las compuertas del dique en medio del fuerte temporal

Cortes por caídas de árboles: cuál es el estado de las rutas en Tucumán tras las intensas lluvias

Cortes por caídas de árboles: cuál es el estado de las rutas en Tucumán tras las intensas lluvias

Reseteo intestinal: los 10 conceptos más importantes de la charla del gastroenterólogo Facundo Pereyra sobre el “segundo cerebro”

Reseteo intestinal: los 10 conceptos más importantes de la charla del gastroenterólogo Facundo Pereyra sobre el “segundo cerebro”

Los pisos están rotos y por ahí entran las ratas: padres y alumnos de la Normal denuncian graves deficiencias edilicias

"Los pisos están rotos y por ahí entran las ratas": padres y alumnos de la Normal denuncian graves deficiencias edilicias

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

Horóscopo chino: los signos que deberán adaptarse a una nueva etapa, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán adaptarse a una nueva etapa, según Ludovica Squirru

Ocho provincias amenazadas por tormentas: se renueva la alerta amarilla este martes

Ocho provincias amenazadas por tormentas: se renueva la alerta amarilla este martes

Comentarios