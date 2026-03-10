San Miguel de Tucumán: en adhesión a la resolución provincial, no habrá clases en jardines y escuelas municipales por las lluvias

En adhesión a la medida dispuesta por el Gobierno provincial, los jardines de infantes y escuelas que funcionan bajo la órbita de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán permanecerán sin actividades hasta el próximo viernes inclusive, debido a las intensas lluvias y las inundaciones que afectan a distintos sectores del territorio tucumano. Volverán a las aulas el lunes.