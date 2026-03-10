Alerta en el sur provincial: el Gobierno asiste a las zonas afectadas por las lluvias

Por su parte, el director de Defensa Civil, Ramón Imbert, explicó que el operativo comenzó a la madrugada debido a los anegamientos por el agua que bajaba de los campos y que ahora la atención está puesta en el cauce del río: "Se registró una importante caída de agua en la zona de monte que vino hacia La Madrid y eso anegó algunos barrios a la mañana. Ahora estamos esperando cómo se desenvuelve el río con el agua que llega desde el dique. Se comunicó temprano a la población que tome recaudos para resguardar sus bienes materiales y esté atenta".