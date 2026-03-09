Las lluvias provocaron anegamientos en Monteagudo y cortaron el tránsito en las rutas 321 y 322

Las intensas lluvias que se desencadenaron sobre la región durante la madrugada provocaron anegamientos en diferentes puntos de la provincia. Aunque no hubo evacuados, debido a la cantidad de agua en la calzada, fueron interrumpidos, temporalmente, los pasos vehiculares por las rutas 157, 321 y 323, informaron dese la Dirección Provincial de Vialidad.
El foco de las tormentas se desató después de la medianoche, en el sudeste de la provincia, y diferentes reportes policiales sostienen que debieron asistir a familias en la comuna de Quilmes y Los Sueldos, como también en otros puntos del Departamento de Leales, en especial en los barrios Belgrano y Ex Vías, Ingenio Leales, Pala Pala, Cortaderal y Romera Pozo.
Además de informarse el corte de la Ruta Nacional 157, entre Monteagudo y La Madrid, desde la DPV se anunció la interrupción del tránsito en las rutas 322 (Bella Vista-Arroyo Cataru) y en la 323 (Santa Rosa de Leales-Agua Azul). Mientras tanto, en la 321, se recomienda circular con precaución a la altura de García Fernández, debido a la gran cantidad de agua que todavía queda sobre la calzada.