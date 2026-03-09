Secciones
SociedadClima y ecología

Las lluvias provocaron anegamientos en Monteagudo y cortaron el tránsito en las rutas 321 y 322

Los mayores inconvenientes se registraron en el Departamento de Leales. No hubo evacuados.

DESBORDES. En Leales el agua entró a las casas, pero las familias pidieron no ser evacuadas. DESBORDES. En Leales el agua entró a las casas, pero las familias pidieron no ser evacuadas.
Hace 1 Hs

Las intensas lluvias que se desencadenaron sobre la región durante la madrugada provocaron anegamientos en diferentes puntos de la provincia. Aunque no hubo evacuados, debido a la cantidad de agua en la calzada, fueron interrumpidos, temporalmente, los pasos vehiculares por las rutas 157, 321 y 323, informaron dese la Dirección Provincial de Vialidad.

Las lluvias provocaron anegamientos en Monteagudo y cortaron el tránsito en las rutas 321 y 322

El foco de las tormentas se desató después de la medianoche, en el sudeste de la provincia, y diferentes reportes policiales sostienen que debieron asistir a familias en la comuna de Quilmes y Los Sueldos, como también en otros puntos del Departamento de Leales, en especial en los barrios Belgrano y Ex Vías, Ingenio Leales, Pala Pala, Cortaderal y Romera Pozo.

Las lluvias provocaron anegamientos en Monteagudo y cortaron el tránsito en las rutas 321 y 322

Además de informarse el corte de la Ruta Nacional 157, entre Monteagudo y La Madrid, desde la DPV se anunció la interrupción del tránsito en las rutas 322 (Bella Vista-Arroyo Cataru) y en la 323 (Santa Rosa de Leales-Agua Azul). Mientras tanto, en la 321, se recomienda circular con precaución a la altura de García Fernández, debido a la gran cantidad de agua que todavía queda sobre la calzada.

Temas La MadridSanta Rosa de LealesMonteagudo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lluvias en el sur tucumano: suspenden clases en varias escuelas por la acumulación de agua

Lluvias en el sur tucumano: suspenden clases en varias escuelas por la acumulación de agua

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Lo más popular
Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó
1

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán
2

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán

Guerra en Medio Oriente: en Tucumán, la comunidad judía sigue con preocupación la escalada
3

Guerra en Medio Oriente: en Tucumán, la comunidad judía sigue con preocupación la escalada

Día de la Mujer: el movimiento feminista sale esta tarde a la calle
4

Día de la Mujer: el movimiento feminista sale esta tarde a la calle

La nueva calle en el Camino del Perú: más halagos, la oficialización y una advertencia
5

La nueva calle en el Camino del Perú: más halagos, la oficialización y una advertencia

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo
6

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo

Más Noticias
La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

Buscan fortalecer la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad en escuelas y colegios de Tucumán

Buscan fortalecer la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad en escuelas y colegios de Tucumán

La nueva calle en el Camino del Perú: más halagos, la oficialización y una advertencia

La nueva calle en el Camino del Perú: más halagos, la oficialización y una advertencia

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo

En Tucumán hubo una movilización para debatir sobre denuncias de género falsas

En Tucumán hubo una movilización para debatir sobre denuncias de género falsas

Día de la Mujer: el movimiento feminista sale esta tarde a la calle

Día de la Mujer: el movimiento feminista sale esta tarde a la calle

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán

Comentarios