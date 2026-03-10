Secciones
Temporal en Tucumán: aproximadamente 2.300 usuarios afectados por un corte de luz preventivo en la capital

EDET informó que, pese a las intensas lluvias, no se registran cortes masivos de energía, aunque hay problemas focalizados en varias localidades por la imposibilidad de acceder a las zonas afectadas.

Hace 44 Min

Las intensas lluvias que afectan a Tucumán continúan generando complicaciones en distintos puntos de la provincia. En este contexto, la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET) emitió un comunicado en el que brindó detalles sobre el estado del servicio y las medidas que se adoptaron.

Según informó la compañía, si bien hasta el momento no se registran cortes de suministro eléctrico de gran magnitud vinculados directamente con el evento meteorológico, existen algunos sectores que permanecen sin servicio debido a las dificultades para acceder a los lugares donde se produjeron incidentes.

De acuerdo con el reporte, los problemas se encuentran focalizados en localidades de los departamentos Leales, Juan Bautista Alberdi, La Cocha, Graneros, Simoca y Río Chico. Desde la empresa señalaron que el fenómeno climático sigue en desarrollo, por lo que las condiciones podrían modificarse en las próximas horas.

En paralelo, y ante el avance del agua en varias zonas, se dispusieron cortes de energía de manera preventiva con el objetivo de preservar la seguridad pública. Estas medidas se coordinan entre Defensa Civil de la Provincia, las áreas de Defensa Civil de los municipios afectados y el centro de operaciones de EDET.

Cortes preventivos 

Uno de los cortes preventivos más importantes alcanza a aproximadamente 2.300 usuarios en San Miguel de Tucumán. La zona afectada se encuentra delimitada por las calles Jujuy, William Blas, 9 de Julio y la avenida de Circunvalación.

Desde la empresa indicaron que permanecerán atentos a las instrucciones de las autoridades competentes, con quienes trabajan de manera coordinada para priorizar la seguridad de la población ante la situación climática.

Por último, EDET recomendó a los usuarios informar a las autoridades o a la compañía, a través de sus canales oficiales, cualquier situación que pueda representar un riesgo para la seguridad pública.

