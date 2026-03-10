El presidente de FIFA eligió a su candidato para ganar el Mundial 2026 y sorprendió con su pronóstico

A poco menos de 100 días para el Mundial 2026, Gianni Infantino dejó en claro cuál es, a su entender, la selección que llega mejor posicionada para quedarse con el título. El presidente de la FIFA señaló a España como uno de los principales aspirantes a levantar la Copa del Mundo.
Durante una entrevista con el diario español AS, el dirigente suizo destacó el presente del conjunto europeo y subrayó la calidad de su plantel, compuesto por una generación de futbolistas jóvenes que ya compiten al máximo nivel. Según explicó, el equipo mantiene una identidad de juego muy marcada que lo posiciona entre los candidatos más fuertes del torneo.
“España es uno de los favoritos, con otros, eso sí. Ya conocemos la fuerza que tiene. La selección número uno en el ranking tiene que ser la favorita para la Copa del Mundo”, aseguró Infantino al referirse al presente del seleccionado dirigido por Luis de la Fuente.
El titular de la FIFA también recordó el peso histórico del equipo español en los grandes torneos internacionales. En ese sentido, mencionó a la generación que conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010 con futbolistas como Xavi Hernández, Andrés Iniesta e Iker Casillas, a quienes señaló como referentes del fútbol moderno.
Más allá de su elogio a España, Infantino aclaró que el Mundial suele ser una competencia impredecible, en la que muchas selecciones pueden pelear por el título. Entre los equipos que también llegan con aspiraciones mencionó a potencias recientes como Argentina y Francia, además de destacar el crecimiento de otras selecciones competitivas.
La Copa del Mundo de 2026 marcará además un cambio histórico en el formato. Será la primera edición con 48 equipos y se disputará en tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México. El dirigente anticipó que la demanda por las entradas ya supera todas las expectativas.
“En cuatro semanas tuvimos más de 500 millones de solicitudes de tickets. Hay cerca de siete millones disponibles y nunca habíamos visto algo así”, señaló. También adelantó que muchos partidos ya superaron el millón de pedidos y que los estadios estarán colmados durante todo el torneo.