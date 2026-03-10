Secciones
DeportesFútbol

El presidente de FIFA eligió a su candidato para ganar el Mundial 2026 y sorprendió con su pronóstico

Gianni Infantino explicó por qué cree que una selección europea llega con ventaja a la próxima Copa del Mundo.

CANDIDATO. Gianni Infantino habló sobre el próximo Mundial de 2026 y dejó una definición que generó repercusión en el mundo del fútbol. CANDIDATO. Gianni Infantino habló sobre el próximo Mundial de 2026 y dejó una definición que generó repercusión en el mundo del fútbol.
Hace 2 Hs

A poco menos de 100 días para el Mundial 2026, Gianni Infantino dejó en claro cuál es, a su entender, la selección que llega mejor posicionada para quedarse con el título. El presidente de la FIFA señaló a España como uno de los principales aspirantes a levantar la Copa del Mundo.

Durante una entrevista con el diario español AS, el dirigente suizo destacó el presente del conjunto europeo y subrayó la calidad de su plantel, compuesto por una generación de futbolistas jóvenes que ya compiten al máximo nivel. Según explicó, el equipo mantiene una identidad de juego muy marcada que lo posiciona entre los candidatos más fuertes del torneo.

“España es uno de los favoritos, con otros, eso sí. Ya conocemos la fuerza que tiene. La selección número uno en el ranking tiene que ser la favorita para la Copa del Mundo”, aseguró Infantino al referirse al presente del seleccionado dirigido por Luis de la Fuente.

El titular de la FIFA también recordó el peso histórico del equipo español en los grandes torneos internacionales. En ese sentido, mencionó a la generación que conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010 con futbolistas como Xavi Hernández, Andrés Iniesta e Iker Casillas, a quienes señaló como referentes del fútbol moderno.

Más allá de su elogio a España, Infantino aclaró que el Mundial suele ser una competencia impredecible, en la que muchas selecciones pueden pelear por el título. Entre los equipos que también llegan con aspiraciones mencionó a potencias recientes como Argentina y Francia, además de destacar el crecimiento de otras selecciones competitivas.

La Copa del Mundo de 2026 marcará además un cambio histórico en el formato. Será la primera edición con 48 equipos y se disputará en tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México. El dirigente anticipó que la demanda por las entradas ya supera todas las expectativas.

“En cuatro semanas tuvimos más de 500 millones de solicitudes de tickets. Hay cerca de siete millones disponibles y nunca habíamos visto algo así”, señaló. También adelantó que muchos partidos ya superaron el millón de pedidos y que los estadios estarán colmados durante todo el torneo.

Temas EspañaEstados Unidos de AméricaSelección Argentina de fútbolMéxicoCanadáFédération Internationale de Football AssociationSelección española de fútbolSelección francesa de fútbol
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán
1

Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior
2

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei
3

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán
4

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9
5

Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández
6

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Más Noticias
Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán

Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán

Escaba al límite: abrieron las compuertas del dique en medio del fuerte temporal

Escaba al límite: abrieron las compuertas del dique en medio del fuerte temporal

“Es una herramienta muy importante”: Leito respaldó a LPF Play en medio del conflicto que rodea a “Chiqui” Tapia

“Es una herramienta muy importante”: Leito respaldó a LPF Play en medio del conflicto que rodea a “Chiqui” Tapia

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior

Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9

Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Comentarios