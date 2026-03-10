Con doblete de Julián Álvarez, Atlético de Madrid goleó al Tottenham de “Cuti” Romero

El Atlético de Madrid dio un paso firme hacia los cuartos de final de la Champions League. En el estadio Metropolitano, el equipo dirigido por Diego Simeone derrotó 5-2 al Tottenham en el partido de ida de los octavos de final, en un encuentro que quedó prácticamente encaminado desde el inicio por los errores del conjunto inglés.
El local golpeó muy temprano. A los cinco minutos del primer tiempo, Marcos Llorente abrió el marcador después de una jugada que se originó tras un fallo en la salida del arquero Antonín Kinský. El Atlético aprovechó el desconcierto del rival y siguió atacando con intensidad.
Pocos minutos más tarde, Antoine Griezmann amplió la ventaja y, casi de inmediato, llegó el tercero. Kinský volvió a equivocarse al controlar un pase atrás y Julián Álvarez definió con el arco a su merced para poner el 3-0 a los 14 minutos.
El entrenador del Tottenham reaccionó rápidamente y decidió reemplazar al arquero checo antes de los 20 minutos de juego. Guglielmo Vicario ingresó en su lugar, mientras Kinský abandonó el campo visiblemente afectado.
El Atlético no bajó el ritmo y siguió castigando. A los 21 minutos, Robin Le Normand marcó el cuarto gol de cabeza y terminó de desatar la euforia en el Metropolitano. El Tottenham logró descontar a los 25 minutos gracias a Pedro Porro, pero el daño ya estaba hecho.
En el segundo tiempo el partido se emparejó, aunque el conjunto madrileño volvió a golpear. Álvarez anotó su segundo tanto de la noche a los nueve minutos del complemento y amplió aún más la diferencia.
El Tottenham volvió a descontar sobre el final a través de Dominic Solanke, que aprovechó un error en la salida del arquero Jan Oblak para establecer el 5-2 definitivo.
Con este resultado, el equipo de Simeone viajará a Londres con una ventaja importante para el partido de vuelta, que se disputará el miércoles 18 de marzo en el Tottenham Hotspur Stadium. Allí se definirá si el Atlético logra cerrar la serie y avanzar a los cuartos de final del torneo continental.