Tres goles en 15 minutos: los insólitos errores del arquero del Tottenham que terminaron en su reemplazo ante Atlético de Madrid
El joven checo Antonín Kinský falló en dos acciones claves en el inicio del partido y el entrenador Igor Tudor decidió sacarlo antes del final del primer tiempo en el duelo de Champions League.
El Atlético de Madrid construyó una amplia ventaja frente al Tottenham en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, en un primer tiempo marcado por los errores del arquero Antonín Kinský.
El equipo dirigido por Diego Simeone aprovechó las fallas del joven guardameta checo y golpeó con contundencia en el inicio del encuentro disputado en el estadio Metropolitano.
El primer gol llegó apenas a los seis minutos. Kinský intentó salir jugando desde el fondo, pero un resbalón y un pase impreciso dejaron la pelota en poder de un futbolista del Atlético. La jugada continuó con rapidez, Julián Álvarez asistió y Marcos Llorente definió para abrir el marcador.
Â¡Â¡MADRUGÃ EL COLCHONERO EN MADRID!! Â¡Â¡GROSERO ERROR DE KINSKY, ASISTENCIA DEL ARAÃA ÃLVAREZ Y GOLAZO DE LLORENTE PARA EL 1-0 VS. TOTTENHAM!!— SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026
ðº Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FkmvRO3b9F
El conjunto español mantuvo la presión y volvió a golpear poco después. Aunque el segundo tanto no tuvo responsabilidad directa del arquero, el tercero volvió a tenerlo como protagonista.
A los 15 minutos, Kinský recibió un pase atrás, controló mal y dejó la pelota servida dentro del área. Julián Álvarez aprovechó el error y definió con el arco prácticamente vacío para ampliar la diferencia.
Â¡Â¡EL SHOW DEL ERROR!! Otro blooper de Kinsky, gol de JULIÃN ÃLVAREZ y AtlÃ©tico de Madrid llegÃ³ al 3-0 ante Tottenham en tan solo 15 minutos.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026
ðº Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6dbOBjID2E
La reacción del entrenador Igor Tudor fue inmediata. Tras ese segundo fallo del arquero, decidió reemplazarlo y envió al campo al italiano Guglielmo Vicario, quien habitualmente es el titular del equipo inglés.
El cambio dejó una escena fuerte en el campo: el arquero de 22 años abandonó la cancha entre lágrimas y recibió el consuelo de su compañero Cristian Romero antes de dirigirse al vestuario.
Kinský había llegado al Tottenham la temporada pasada procedente del Slavia Praga, en una transferencia cercana a los 16 millones de euros. A pesar de haber sido elegido para este encuentro de Champions League, su participación en el equipo había sido limitada y con pocos minutos en la temporada.
Al cierre del primer tiempo, el Atlético dominaba el partido y aprovechaba un arranque frenético para encaminar la serie ante el conjunto londinense.