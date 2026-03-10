El argentino Kevin Vallejos protagonizará la pelea estelar de UFC en Las Vegas
Este sábado, el peleador marplatense se convertirá en el segundo argentino en encabezar una velada principal de la compañía más importante de MMA del mundo. Se medirá ante el experimentado Josh Emmett en el UFC Apex, buscando escalar posiciones en el ranking del peso pluma.
Con apenas 24 años, Kevin "Chino" Vallejos saltará a la jaula del UFC Apex este sábado para enfrentar al estadounidense Josh Emmett, quien ocupa el puesto número 11 del ranking. El combate marca un hito absoluto para el deporte nacional, ya que es apenas la segunda vez que un argentino lidera una cartelera estelar de la organización, un privilegio que hasta ahora solo le pertenecía a Santiago Ponzinibbio.
Vallejos llega a esta cita tras una actuación consagratoria en diciembre de 2025, momento en el que le apagó las luces al georgiano Giga Chikadze con un nocaut contundente. Ese triunfo no solo le valió un bono de 50.000 dólares por el desempeño de la noche, sino que lo catapultó directamente al puesto 14 del ranking de peso pluma. Ahora, el desafío sube de nivel ante un Emmett que es un veterano de mil batallas en la compañía, aunque llega en una situación comprometida tras haber perdido tres de sus últimas cuatro presentaciones oficiales.
La pelea presenta un contraste de estilos y momentos muy marcado que promete chispas en el octágono. Por un lado se encuentra la frescura y el poder de finalización del marplatense, quien a pesar de sus 1,70 metros de estatura ha demostrado una capacidad asombrosa para derribar oponentes con mayor envergadura física. Por el otro aparece la experiencia de un Emmett que celebra diez años en la UFC y que supo medirse ante lo mejor de la división, incluyendo una batalla de cinco asaltos contra el actual monarca Ilia Topuria.
“Estoy muy emocionado y nervioso por mi combate principal del 14 de marzo. Gracias, Josh Emmett, por aceptar pelear conmigo. Es un honor pelear con una leyenda”, expresó el "Chino" a través de sus redes sociales minutos después de confirmarse la noticia.
Para los fanáticos que quieran seguir la acción desde Argentina, la actividad comenzará temprano el sábado. La cartelera preliminar está programada para iniciar a las 18:00, mientras que los combates estelares, donde Vallejos buscará la victoria más importante de su carrera, arrancarán a partir de las 21:00. Toda la velada se podrá seguir en vivo a través de la plataforma de streaming Paramount+, que posee los derechos de transmisión para la región.
El camino de Vallejos, que comenzó forjándose en el exigente circuito sudamericano y explotó definitivamente tras su paso por el Dana White’s Contender Series, tiene ahora su verdadera prueba de fuego en la capital mundial de las peleas. De obtener un triunfo contundente, el marplatense no solo se consolidará dentro del codiciado top 10, sino que se anotará formalmente como un candidato serio para buscar una oportunidad por el cinturón en un futuro cercano.