El argentino Kevin Vallejos protagonizará la pelea estelar de UFC en Las Vegas

La pelea presenta un contraste de estilos y momentos muy marcado que promete chispas en el octágono. Por un lado se encuentra la frescura y el poder de finalización del marplatense, quien a pesar de sus 1,70 metros de estatura ha demostrado una capacidad asombrosa para derribar oponentes con mayor envergadura física. Por el otro aparece la experiencia de un Emmett que celebra diez años en la UFC y que supo medirse ante lo mejor de la división, incluyendo una batalla de cinco asaltos contra el actual monarca Ilia Topuria.