Kevin Vallejos afronta una pelea decisiva en la UFC y va por un lugar en el top 15 del peso pluma

El argentino tendrá este sábado en Las Vegas el mayor desafío de su carrera profesional, cuando enfrente al experimentado Giga Chikadze en la pelea coestelar del UFC Vegas 112.

DESAFÍO. Giga Chikadze y Kevin Vallejos se enfrentarán este sábado en Las Vegas, en una pelea clave del peso pluma que puede definir el ingreso del argentino al top 15 de la UFC. DESAFÍO. Giga Chikadze y Kevin Vallejos se enfrentarán este sábado en Las Vegas, en una pelea clave del peso pluma que puede definir el ingreso del argentino al top 15 de la UFC.
Hace 1 Hs

Kevin Vallejos está ante una oportunidad que puede marcar un antes y un después en su carrera. El marplatense de 24 años se presentará este sábado en el UFC Apex de Las Vegas para enfrentar al georgiano Giga Chikadze, en un combate que puede meterlo por primera vez entre los 15 mejores del ranking de peso pluma (66 kilos).

La pelea será la coestelar del evento UFC Vegas 112, cuya cartelera principal comenzará a las 00, con transmisión en vivo por Fox Sports 2 y Disney+.

Vallejos, conocido como “Chino”, llega a este compromiso con un récord profesional de 16 victorias y apenas una derrota, además de una racha de cinco triunfos consecutivos. Dos de esas victorias fueron dentro del UFC, donde debutó este año con un nocaut impactante que lo posicionó rápidamente como una de las grandes promesas de la región.

En agosto volvió a ganar, esta vez por decisión ante el estadounidense Danny Silva, mostrando una evolución que sorprendió incluso dentro de la organización. Su estreno en la categoría peso pluma había sido con un contundente KO frente a Seungwoo Choi.

En la previa del combate, el argentino remarcó la importancia de la preparación realizada y el enfoque estratégico con el que llega al duelo. Según explicó, el campamento fue diferente a los anteriores, con más tiempo de trabajo y ajustes específicos para enfrentar a un rival con tanta experiencia. Vallejos también destacó que su boxeo y algunas ventajas físicas pueden ser claves durante la pelea, sin dejar de lado la motivación personal por seguir creciendo dentro de la compañía.

Del otro lado estará Chikadze, apodado “Ninja”, un peleador de 37 años que ocupa actualmente el puesto 15 del ranking, el último lugar disponible dentro del top. El georgiano suma 15 victorias y cinco derrotas como profesional, pero atraviesa un momento complicado porque perdió sus dos últimas peleas, ambas por decisión, y no gana desde agosto de 2023.

Ese contexto convierte el cruce en una instancia determinante para ambos. Para Chikadze, es la chance de sostener su lugar entre los mejores; para Vallejos, la posibilidad de dar el golpe y meterse de lleno en la elite mundial con apenas tres presentaciones oficiales en UFC.

Nacido en Batán, a pocos kilómetros de Mar del Plata, Vallejos comenzó en las artes marciales mixtas casi por diversión, sin imaginar que en tan poco tiempo estaría frente a una oportunidad de este calibre. Antes de llegar al UFC fue múltiple campeón en Samurai Fight House, lo que le permitió dar el salto internacional y acelerar un proceso que, para la mayoría de los peleadores, suele llegar cerca de los 30 años.

El evento marcará además el cierre de la temporada 2025 para la organización, con un argentino como protagonista en una de las peleas más importantes de la noche. Con hambre, confianza y una proyección que no deja de crecer, Vallejos buscará aprovechar una chance que llegó rápido, pero que trabajó durante años.

