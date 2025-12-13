Kevin Vallejos afronta una pelea decisiva en la UFC y va por un lugar en el top 15 del peso pluma

En la previa del combate, el argentino remarcó la importancia de la preparación realizada y el enfoque estratégico con el que llega al duelo. Según explicó, el campamento fue diferente a los anteriores, con más tiempo de trabajo y ajustes específicos para enfrentar a un rival con tanta experiencia. Vallejos también destacó que su boxeo y algunas ventajas físicas pueden ser claves durante la pelea, sin dejar de lado la motivación personal por seguir creciendo dentro de la compañía.