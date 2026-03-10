Daniel Leiva: “El Poder Judicial se transforma para rendir cuentas a la ciudadanía”

“En materia penal, dentro del marco del Nuevo Código Procesal, durante el año 2025 se dictaron un total de 1841 sentencias definitivas entre condenatorias y o absolutorias. Se dictaron 742 condenas condicionales y 1190 condenas efectivas, lo que arroja un total de 1932 condenas. Del total de condenas, la mayoría (882) fueron por delitos contra la propiedad, robos y hurtos. Hasta la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, en nuestra provincia los juicios y eventuales condenas por hurto eran prácticamente inexistentes. Era un segmento de la criminalidad que no se abordaba. Estos números demuestran que el sistema funciona en términos óptimos”. De esta manera, Daniel Leiva, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán destacó el trabajo que en esa y otras áreas se realizó a lo largo de 2025. Lo hizo ante un auditorio abarrotado y en el marco de la apertura del año judicial en el salón Alberdi del Palacio de Tribunales.
Durante su alocución, Leiva estuvo acompañado por los vocales Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos, además del Ministro Fiscal Edmundo Jiménez y del Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro. Además estuvieron presentes el gobernador Osvaldo Jaldo, el vicegobernador y presidente de la Legislatura Miguel Acevedo, el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, ministros de distintas áreas del Ejecutivo, los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones Patricia Moltini, Fernando Poviña, Marina Cossio y Mario Leal y los jueces federales José Manuel Díaz Vélez y Guillermo Díaz Martínez, la presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial Marcela Ruiz, además de gran cantidad de magistrados de toda la provincia.
Leiva fue enfático al señalar que el Poder Judicial tucumano atraviesa una transformación estructural que busca "rendir cuentas ante la ciudadanía" y consolidarse como un referente nacional. “El camino recorrido y a seguir mantiene un horizonte claro, esto es, el de fortalecer a este Poder Judicial como una institución judicial de calidad, eficiente y de referencia, comprometida con la ciudadanía en la garantía del acceso a una Justicia independiente, cercana y en una constante actualización hacia la plena soberanía informática”, sentenció. En su análisis, esta evolución no es fruto del azar, sino de un plan estratégico que se asienta sobre tres pilares fundamentales: la innovación, la calidad y la tutela judicial efectiva, ejes que han permitido reducir drásticamente los tiempos de respuesta. Uno de los puntos más altos del discurso fue la exposición de estadísticas que reflejan el fin de la “mora estructural” en los fueros no penales. Leiva detalló cómo la implementación del expediente digital transformó la realidad de los tribunales, pasando de más de 10.000 escritos vencidos en 2020 a tan solo 11 al finalizar el año 2025. “La mora pasó de 10.840 escritos vencidos a tan solo 11 a partir de la implementación del expediente digital”, subrayó, ejemplificando también que en los juicios por desalojo el promedio de duración cayó de 887 días a 352. Para el magistrado, estos indicadores demuestran que “el esfuerzo invertido en diseñar, implementar, corregir y sostener políticas judiciales de gestión de mediano y largo plazo ha empezado a rendir sus frutos”.
La lucha contra la violencia de género y familiar ocupó un lugar central en la crónica de gestión. El titular de la Corte reveló que casi una de cada cinco causas que ingresan al sistema judicial en Tucumán está vinculada a esta problemática, lo que motivó la creación de una oficina especializada para procesos de violencia. “La violencia familiar no es una materia más, constituye hoy en día una problemática central en la conflictividad social”, afirmó, vinculando este fenómeno con el avance de las drogas en la sociedad. “Es mi creencia que en el seno de las familias es donde debe comenzarse con este verdadero desafío de época; allí es donde debe comenzar a hablarse de lo perjudicial y mortal de la droga, de lo perjudicial y mortal de la violencia”, dijo.
En materia tecnológica, Leiva explicó que se están realizando pruebas para que la IA colabore en la generación de sinopsis de casos y controles de coherencia en las sentencias, siempre bajo el principio de “soberanía digital” para evitar que los datos salgan de los servidores propios y prevenir “alucinaciones digitales”. “El empleo del SAE Abogados será totalmente voluntario”, aclaró al invitar a los letrados a sumarse a una mesa de trabajo para optimizar esta herramienta que permitirá una interacción directa desde los estudios jurídicos hacia los juzgados, garantizando la autonomía en la gobernanza de datos. La descentralización y la Justicia de Paz fueron presentadas como el motor de la “justicia de cercanía”. Con un incremento interanual del 34,6% en las causas tramitadas en el interior, el Presidente destacó que hoy los vecinos de localidades como Tafí del Valle o La Madrid pueden resolver sucesiones o alimentos sin viajar a la capital. “El verdadero desafío es que los procesos más sensibles para la vida de las familias pueden resolverse allí mismo donde estas habitan”, sostuvo, celebrando que el 94% del Master Plan de Infraestructura ya ha sido ejecutado, con 22 obras nuevas entregadas en los últimos cinco años. Este modelo, según Leiva, busca revertir una visión histórica de postergación para los ciudadanos del "interior profundo".
Hacia el final de su intervención, el presidente del Máximo Tribunal reconoció que, aunque existen “múltiples déficits” que aún deben superarse, la vocación de cambio es irreversible. Resaltó que Tucumán es la única provincia donde la ciudadanía puede presenciar casi la totalidad de las 200 audiencias diarias a través de la web, un estándar de transparencia que consideró inédito en el país. “Estamos convencidos que es posible generar proyectos exitosos aun dentro del marco de la realidad actual, en un momento que el mundo es atravesado por una compleja crisis que nos demanda un máximo de prudencia en nuestro accionar”, reflexionó, instando a los presentes a no naturalizar la violencia ni el consumo de estupefacientes.Con un cierre que apeló al sentido de pertenencia de todos los estamentos judiciales, desde jueces hasta empleados de maestranza, el Presidente dio por iniciado el ciclo 2026 reivindicando el valor de la paz social como guía. “Somos un Poder Judicial que brinda un servicio público con seriedad, compromiso, profesionalismo, eficiencia y por sobre todas las cosas con el valor justicia y la paz social como rectores de nuestro accionar", concluyó, dejando en claro que el “Modelo Tucumano” no es solo un esquema de gestión, sino una respuesta política y técnica a las demandas de una sociedad en crisis que exige soluciones rápidas y humanas.