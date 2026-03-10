Daniel Leiva: “El Poder Judicial se transforma para rendir cuentas a la ciudadanía”

Leiva fue enfático al señalar que el Poder Judicial tucumano atraviesa una transformación estructural que busca "rendir cuentas ante la ciudadanía" y consolidarse como un referente nacional. “El camino recorrido y a seguir mantiene un horizonte claro, esto es, el de fortalecer a este Poder Judicial como una institución judicial de calidad, eficiente y de referencia, comprometida con la ciudadanía en la garantía del acceso a una Justicia independiente, cercana y en una constante actualización hacia la plena soberanía informática”, sentenció. En su análisis, esta evolución no es fruto del azar, sino de un plan estratégico que se asienta sobre tres pilares fundamentales: la innovación, la calidad y la tutela judicial efectiva, ejes que han permitido reducir drásticamente los tiempos de respuesta. Uno de los puntos más altos del discurso fue la exposición de estadísticas que reflejan el fin de la “mora estructural” en los fueros no penales. Leiva detalló cómo la implementación del expediente digital transformó la realidad de los tribunales, pasando de más de 10.000 escritos vencidos en 2020 a tan solo 11 al finalizar el año 2025. “La mora pasó de 10.840 escritos vencidos a tan solo 11 a partir de la implementación del expediente digital”, subrayó, ejemplificando también que en los juicios por desalojo el promedio de duración cayó de 887 días a 352. Para el magistrado, estos indicadores demuestran que “el esfuerzo invertido en diseñar, implementar, corregir y sostener políticas judiciales de gestión de mediano y largo plazo ha empezado a rendir sus frutos”.