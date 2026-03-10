Secciones

Suspenden las clases en toda la provincia por las lluvias

Las variantes que analiza Falcioni para su debut en Atlético Tucumán

El "Emperador" evalúa patear el tablero para su estreno en el Monumental ante Aldosivi: cambios de peso en el arco y la defensa para recuperar la solidez.

CAMBIO DE AIRE. El cuerpo técnico encabezado por Julio César Falcioni haría modificaciones importantes en el equipo titular. CAMBIO DE AIRE. El cuerpo técnico encabezado por Julio César Falcioni haría modificaciones importantes en el equipo titular. Foto: Prensa Atlético Tucumán
Hace 1 Hs

En su estreno como DT de Atlético Tucumán, Julio César Falcioni evalúa una cantidad de variantes considerables para recibir mañana a Aldosivi en el Monumental. Y la modificación más resonante se daría en el arco.

Tomás Durso volvería a la titularidad tras casi un año de ausencia en el “Decano”. Su última vez bajo los tres palos había sido el 28 de marzo del año pasado, en la derrota 2-1 contra Platense. De esta manera, luego de ocho partidos, Luis Ingolotti abandonaría el puesto.

El otro cambio sustancial aparece en la zaga central. Clever Ferreira volvería a ser tenido en y tendría su primer partido desde el inicio en un año en el que sumó escasa continuidad bajo la conducción de Hugo Colace. El paraguayo, que estaría bajo la lupa de su Selección para la próxima fecha FIFA, ingresaría en lugar de Gianluca Ferrari para acompañar a Gastón Suso

Otra alternativa que maneja el entrenador es el ingreso de Maximiliano Villa en la banda derecha. El uruguayo relegaría a un referente como Leonel Di Plácido.

De mitad de cancha hacia adelante, el panorama es menos nítido. Mientras que Kevin Ortiz y Renzo Tesuri asoman como las únicas fijas en el círculo central, el resto de la zona creativa sigue bajo análisis. Las buenas actuaciones recientes de Lautaro Godoy meten presión para ser el eje ofensivo, aunque Franco Nicola y Nicolás Laméndola también pujan por un lugar entre los “11”. En tanto, Javier Domínguez y Ezequiel Ham pujan para acompañar a Ortiz en el medio.

En el ataque, hay una garantía y una incógnita. Carlos Abeldaño volvería a ser titular, mientras que el cuerpo técnico aguardará hasta último momento por la evolución física de Leandro Díaz. El “Loco” transita las últimas horas de recuperación de una molestia muscular sufrida en Alta Córdoba contra Instituto. Sin embargo, el entrenador no ve con malos ojos incluirlo si es que se recupera al 100%.

De esa manera, Falcioni busca imprimir su sello desde el minuto cero, apelando a algunos nombres que habían quedado relegados. El “Emperador” pone en marcha su  plan para detener la hemorragia de puntos y devolverle al José Fierro la mística de los mejores tiempos en un contexto en el que el “Decano” necesita comenzar a sumar puntos para no poder despegar de la zona baja.

