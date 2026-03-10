Las variantes que analiza Falcioni para su debut en Atlético Tucumán

El otro cambio sustancial aparece en la zaga central. Clever Ferreira volvería a ser tenido en y tendría su primer partido desde el inicio en un año en el que sumó escasa continuidad bajo la conducción de Hugo Colace. El paraguayo, que estaría bajo la lupa de su Selección para la próxima fecha FIFA, ingresaría en lugar de Gianluca Ferrari para acompañar a Gastón Suso.