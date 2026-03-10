El estreno del "Emperador": Falcioni debuta en Atlético con el objetivo de enderezar el rumbo

Por su parte, el capitán Leonel Di Plácido también se enfocó en el trabajo como camino para revertir la situación. “Nos está faltando ese toque final. Tenemos que pensar en positivo y, aunque nos hagan un gol, seguir empujando. Esto lo vamos a sacar adelante entre todos. La gente va a terminar creyendo en el equipo; creo que podemos hacer un muy buen torneo. Falta mucho, recién empieza”, afirmó, y fue a fondo en su opinión sobre Falcioni. “Es una presencia importante; una persona con mucha trayectoria que nos va a dar seguridad. El peso que tiene no es cualquier cosa; seguramente nos aportará esa cuota de experiencia que hoy necesitamos”, valoró.