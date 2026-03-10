El estreno del "Emperador": Falcioni debuta en Atlético con el objetivo de enderezar el rumbo
Tras tres derrotas consecutivas, el "Decano" recibe mañana a Aldosivi desde las 22, un duelo clave donde el plantel buscará recuperar la fortaleza en el Monumental. "Lo buscaremos desde el minuto cero", avisó Carlos Abeldaño
Apenas transcurrieron nueve fechas del torneo Apertura, pero en Atlético Tucumán el duelo de este miércoles frente a Aldosivi ya se vive como una final. El contexto lo es todo. Una racha negativa de tres derrotas que se desea cortar, el debut del flamante entrenador Julio César Falcioni y la urgencia de volver a festejar en casa. Por ese motivo, el “Decano” buscará un triunfo contra el “Tiburón” para empezar el nuevo ciclo con una sonrisa.
La última derrota como local contra Racing dejó heridas abiertas. Hubo silbatinas, rechazo general del público tras el final del duelo y, por supuesto, mucha bronca entre los protagonistas. Los referentes palpitaron el duelo de mañana y en todos aparece un mismo impulso: la oportunidad de dar vuelta la página y, con sacrificio, empezar a enderezar el rumbo.
“La única forma de salir de esta situación es trabajando y tirando todos para el mismo lado. No conozco otra forma”, aseguró Renzo Tesuri, antes de referirse a la llegada del nuevo DT. “Su experiencia nos va a aportar mucho para intentar dar el máximo”.
En la misma línea, Carlos Abeldaño puso el foco en la importancia del partido. “Para nosotros es una final, como lo son todos los encuentros, y queremos ganarla. Vamos a sacar el equipo adelante cueste lo que cueste. Con mucha fe, todo saldrá bien, tal como lo venimos planeando y entrenando”, dijo el delantero, que volvería a ser titular.
Además, el “Ogro” también destacó el impacto de la llegada del “Emperador”. “La presencia del nuevo técnico nos hace bien tanto a mí como a mis compañeros. Nos está ayudando mucho en lo táctico, en lo físico y en lo grupal. El entrenador nos pidió mucha garra y una actitud que no se negocia. A cada partido tenemos que vivirlo como una final”, remarcó.
Por último, le dejó un mensaje especial al hincha. “Sentimos que este partido nos puede dar buenas sensaciones porque lo vamos a buscar desde el minuto cero. A la gente le pido que confíe en nosotros. Sabemos que duele cuando no se dan los resultados, pero todos juntos tenemos muchísima fe en que vamos a sacar esto adelante”, cerró.
Por su parte, el capitán Leonel Di Plácido también se enfocó en el trabajo como camino para revertir la situación. “Nos está faltando ese toque final. Tenemos que pensar en positivo y, aunque nos hagan un gol, seguir empujando. Esto lo vamos a sacar adelante entre todos. La gente va a terminar creyendo en el equipo; creo que podemos hacer un muy buen torneo. Falta mucho, recién empieza”, afirmó, y fue a fondo en su opinión sobre Falcioni. “Es una presencia importante; una persona con mucha trayectoria que nos va a dar seguridad. El peso que tiene no es cualquier cosa; seguramente nos aportará esa cuota de experiencia que hoy necesitamos”, valoró.
Recuperar el rumbo en casa
A pesar de la irregularidad, en el Clausura de la última temporada Atlético se había mostrado fuerte en el Monumental. Había disputado ocho partidos en esa condición, con cinco triunfos, dos empates y una derrota. Sin resultados de visitante, la buena cosecha en casa le permitió construir el colchón de puntos necesario para salvar la categoría.
Sin embargo, en este Apertura el “Decano” todavía no logra imponerse con contundencia en el “José Fierro”. Hasta ahora suma una victoria, dos empates y una derrota en cuatro partidos disputados. Por ese motivo, si quiere empezar a enderezar el rumbo, recuperar la fortaleza de local será clave para sus aspiraciones.
Técnico que debuta…
Según Data Atlético (una cuenta de X que sigue la campaña del "Decano"), entre los últimos siete entrenadores que iniciaron su ciclo en 25 de Mayo y Chile, el saldo es irregular. Pablo Guiñazú comenzó con un empate contra Estudiantes en La Plata; Juan Manuel Azconzábal con una derrota frente a Sarmiento; y el primer ciclo de Lucas Pusineri con una igualdad contra Defensa y Justicia.
Entre los más recientes, la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez debutó con triunfo 1-0 frente a Huracán; Facundo Sava arrancó con una dura derrota 3-0 ante Banfield en el Monumental; el segundo ciclo de Pusineri comenzó con una goleada 5-0 sobre Sarmiento; y Hugo Colace se estrenó con caída 3-0 ante Independiente en Avellaneda.
El destino del “Emperador” empezará a escribirse este miércoles contra Aldosivi. Con poco tiempo de trabajo y un equipo golpeado, el margen de espera es corto. Y en 25 de Mayo y Chile lo saben. Para que el nuevo ciclo empiece a tomar forma, Atlético necesita algo más que buenas intenciones. Necesita volver a ganar y qué mejor que volver a hacerlo ante su gente.