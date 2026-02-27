Se sortearon los octavos de final de la Champions League: así quedaron definidos todos los cruces

El sorteo realizado en Nyon determinó un nuevo enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City en la Champions League, serie que definirá uno de los clasificados a los cuartos de final. El primer partido se jugará en el Santiago Bernabéu y la revancha tendrá lugar en el Etihad Stadium.
El ganador de ese cruce deberá medirse en la siguiente fase ante quien avance entre Atalanta y Bayern Múnich, otro duelo que promete alto nivel competitivo dentro del mismo sector del cuadro.
En la parte superior de esa llave también quedó confirmado el choque entre París Saint Germain y Chelsea. El equipo que resulte vencedor se enfrentará luego al ganador del enfrentamiento entre Galatasaray y Liverpool.
Por el otro lado del cuadro aparecen los restantes cruces de octavos: Newcastle contra Barcelona, Atlético Madrid frente a Tottenham, Bodo Glimt ante Sporting Lisboa y Bayer Leverkusen frente a Arsenal, configurando una fase con fuerte presencia de clubes históricos.
Camino hacia Budapest
Los partidos de ida se disputarán el 10 y 11 de marzo, mientras que las revanchas se jugarán el 17 y 18 del mismo mes. La final del torneo quedó programada para el 30 de mayo en el estadio Puskás Aréna de Budapest, sede elegida para definir al nuevo campeón europeo.
Octavos de la Champions League: todos los cruces
- PSG vs Chelsea
- Real Madrid vs Manchester City
- Newcastle vs Barcelona
- Bodo Glimt vs Sporting Lisboa
- Galatasaray vs Liverpool
- Atalanta vs Bayern Munich
- Atlético de Madrid vs Tottenham
- Bayer Leverkusen vs Arsenal