¿Cómo impactó en el ranking la derrota de Inglaterra ante Italia y qué cambió para Los Pumas?

El histórico triunfo de la “Azzurra” por 23-18 en el Seis Naciones provocó la caída de la “Rosa” en la clasificación de World Rugby y permitió que el seleccionado argentino, dirigido por Felipe Contepomi, trepe un lugar y se ubique entre los cinco mejores del mundo.

HISTÓRICO. Por primera vez, Italia le ganó a Inglaterra en el Seis Naciones. HISTÓRICO. Por primera vez, Italia le ganó a Inglaterra en el Seis Naciones. Foto tomada de La Nación.
Hace 1 Hs

La cuarta fecha del Seis Naciones 2026 dejó movimientos importantes en el ranking de World Rugby y uno de los grandes beneficiados fue el seleccionado argentino. Gracias a la sorpresiva derrota de Inglaterra frente a Italia, Los Pumas ascendieron al quinto puesto de la clasificación internacional.

El resultado que marcó la diferencia fue el triunfo de Italia por 23-18 sobre Inglaterra. La caída le significó a la “Rosa” la pérdida de 1.28 puntos en el ranking, lo suficiente para quedar por debajo del equipo dirigido por Felipe Contepomi. De esta manera, Argentina se ubica quinta con 84.97 unidades, mientras que Inglaterra quedó sexta con 84.34.

La jornada del torneo europeo había comenzado el viernes con la victoria de Irlanda sobre Gales. Ese resultado no generó cambios en el ranking, ya que ninguno de los dos seleccionados sumó ni perdió unidades.

El otro partido de la fecha también tuvo impacto indirecto para Argentina. Escocia derrotó a Francia por 50-40 en Murrayfield y, aunque el “Cardo” se mantuvo séptimo, recortó 1.37 puntos respecto del seleccionado argentino, acercándose en la pelea por los primeros puestos.

Con estos resultados, el ranking mundial continúa liderado por Sudáfrica, seguido por Nueva Zelanda e Irlanda. Francia permanece en el cuarto lugar, mientras que Los Pumas completan el top cinco.

Detrás aparecen Inglaterra, Escocia, Australia, Fiji e Italia, que cierra el top 10 tras su resonante victoria en el Seis Naciones.

Así está el top 10 del ranking de la World Rugby

1. Sudáfrica - 93.94
2. Nueva Zelanda - 90.33
3. Irlanda - 88.89
4. Francia - 87.03
5. Argentina - 84.97
6. Inglaterra - 84.34
7. Escocia - 83.08
8. Australia - 81.53
9. Fiji - 81.14
10. Italia- 81.09

