¿Cómo impactó en el ranking la derrota de Inglaterra ante Italia y qué cambió para Los Pumas?

El resultado que marcó la diferencia fue el triunfo de Italia por 23-18 sobre Inglaterra. La caída le significó a la “Rosa” la pérdida de 1.28 puntos en el ranking, lo suficiente para quedar por debajo del equipo dirigido por Felipe Contepomi. De esta manera, Argentina se ubica quinta con 84.97 unidades, mientras que Inglaterra quedó sexta con 84.34.