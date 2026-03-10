Estudiantes pasó por arriba a Santa Paula y llega entonado al duelo contra el puntero

"Tengo 18 años y estoy en el club hace tres. Me esperaba que mis compañeros se alegraran, pero no tanta explosión de la gente", confesó el joven, quien se formó en Asociación Mitre y además contó el origen de su apodo: "Me dicen 'Mosquito' desde mi club anterior, porque estaba siempre en la cancha entrenando, como si fuera un mosquito más que nunca se iba". El juvenil, que pronto iniciará la carrera de kinesiología, personificó la alegría de una familia estudiantil que disfruta el presente.