Estudiantes recibe a Santa Paula con la mira puesta en seguir subiendo en la tabla
La “Cebra” jugará mañana desde las 21 en el estadio “Coco Ascarate”. Los tucumanos llegan tras vencer a Hindú, mientras que el conjunto santafesino viene de una derrota que lo llena de dudas de cara a la recta final del certamen.
Estudiantes volverá a presentarse mañana ante su gente cuando reciba a Santa Paula de Gálvez en el estadio “Coco Ascarate”, ubicado en Monteagudo 955. El encuentro se disputará desde las 21 y es muy importante para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final de la fase regular.
El conjunto tucumano atraviesa un momento expectante en el torneo. Actualmente ocupa el octavo puesto de la tabla de posiciones y buscará aprovechar la localía para continuar sumando victorias que le permitan escalar algunos lugares. Enfrente estará Santa Paula, que llega ubicado en la sexta posición y que también pelea por consolidarse entre los puestos de arriba.
La “Cebra” llega a este compromiso con confianza luego de la victoria conseguida en su última presentación. En el “Coco Ascarate”, el equipo tucumano superó a Hindú por 78 a 74 en un encuentro que tuvo pasajes cambiantes y que se resolvió recién en los minutos finales.
Ese encuentro contó con un inicio complicado, el equipo tucumano logró acomodarse en el partido, mejorar su defensa y tomar una ventaja importante antes del descanso. La visita reaccionó en la segunda mitad y llegó a poner en aprietos a la “Cebra”, pero en el cierre Estudiantes supo sostener la diferencia para quedarse con una victoria clave que lo dejó con un récord de 13 triunfos y 12 derrotas en el torneo.
Por su parte, Santa Paula llegará a Tucumán tras caer en un ajustado partido frente a Jujuy Básquet por 64 a 62 en el estadio “Federación”. El encuentro fue muy parejo y cambiante, con ambos equipos alternando el dominio del marcador. El conjunto santafesino llegó a entrar al último cuarto con una leve ventaja, pero en el cierre los jujeños reaccionaron y, con mayor eficacia en los minutos finales, lograron quedarse con la victoria por una mínima diferencia.
Con ese antecedente reciente, el duelo de mañana promete ser exigente para ambos equipos. Estudiantes buscará hacerse fuerte en su casa para seguir creciendo en la tabla, mientras que Santa Paula intentará sostener su posición en la tabla y consolidarse entre los protagonistas de la competencia.