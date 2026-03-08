Secciones
DeportesBásquet

Estudiantes recibe a Santa Paula con la mira puesta en seguir subiendo en la tabla

La “Cebra” jugará mañana desde las 21 en el estadio “Coco Ascarate”. Los tucumanos llegan tras vencer a Hindú, mientras que el conjunto santafesino viene de una derrota que lo llena de dudas de cara a la recta final del certamen.

RACHA. La Cebra busca prolongar su buen momento y meterse entre las primeras posiciones del torneo. RACHA. La "Cebra" busca prolongar su buen momento y meterse entre las primeras posiciones del torneo.
Hace 31 Min

Estudiantes volverá a presentarse mañana ante su gente cuando reciba a Santa Paula de Gálvez en el estadio “Coco Ascarate”, ubicado en Monteagudo 955. El encuentro se disputará desde las 21 y es muy importante para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final de la fase regular.

El conjunto tucumano atraviesa un momento expectante en el torneo. Actualmente ocupa el octavo puesto de la tabla de posiciones y buscará aprovechar la localía para continuar sumando victorias que le permitan escalar algunos lugares. Enfrente estará Santa Paula, que llega ubicado en la sexta posición y que también pelea por consolidarse entre los puestos de arriba.

La “Cebra” llega a este compromiso con confianza luego de la victoria conseguida en su última presentación. En el “Coco Ascarate”, el equipo tucumano superó a Hindú por 78 a 74 en un encuentro que tuvo pasajes cambiantes y que se resolvió recién en los minutos finales.

Ese encuentro contó con un inicio complicado, el equipo tucumano logró acomodarse en el partido, mejorar su defensa y tomar una ventaja importante antes del descanso. La visita reaccionó en la segunda mitad y llegó a poner en aprietos a la “Cebra”, pero en el cierre Estudiantes supo sostener la diferencia para quedarse con una victoria clave que lo dejó con un récord de 13 triunfos y 12 derrotas en el torneo.

Por su parte, Santa Paula llegará a Tucumán tras caer en un ajustado partido frente a Jujuy Básquet por 64 a 62 en el estadio “Federación”. El encuentro fue muy parejo y cambiante, con ambos equipos alternando el dominio del marcador. El conjunto santafesino llegó a entrar al último cuarto con una leve ventaja, pero en el cierre los jujeños reaccionaron y, con mayor eficacia en los minutos finales, lograron quedarse con la victoria por una mínima diferencia.

Con ese antecedente reciente, el duelo de mañana promete ser exigente para ambos equipos. Estudiantes buscará hacerse fuerte en su casa para seguir creciendo en la tabla, mientras que Santa Paula intentará sostener su posición en la tabla y consolidarse entre los protagonistas de la competencia.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánSanta FeLiga Nacional de BásquetClub Atlético EstudiantesJoe HamptonFederico Pedano
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Mirtha Legrand y Graciela Fernández Meijide, dos muchachas centenarias
1

Mirtha Legrand y Graciela Fernández Meijide, dos muchachas centenarias

Los riesgos de decir no a un narcisista
2

Los riesgos de decir no a un narcisista

Alpine sumó sus primeros puntos de la temporada: cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Australia
3

Alpine sumó sus primeros puntos de la temporada: cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Australia

Paritarias 2026: el Gobierno provincial acordó con la sanidad y sólo resta ATEP
4

Paritarias 2026: el Gobierno provincial acordó con la sanidad y sólo resta ATEP

Investigar en balde
5

Investigar en balde

Alertan sobre la fuerte caída en los fondos coparticipables
6

Alertan sobre la fuerte caída en los fondos coparticipables

Más Noticias
Carolina García: la delegada que hace brillar al Monumental y lidera a sus compañeros

Carolina García: la delegada que hace brillar al Monumental y lidera a sus compañeros

Mirtha Legrand y Graciela Fernández Meijide, dos muchachas centenarias

Mirtha Legrand y Graciela Fernández Meijide, dos muchachas centenarias

Reflejos de oro: la reacción de Russell al ver cómo Colapinto esquivó a Lawson en la largada de Melbourne

Reflejos de oro: la reacción de Russell al ver cómo Colapinto esquivó a Lawson en la largada de Melbourne

¿Cuál fue la primera reacción de Briatore luego del GP de Australia y la sanción de Colapinto?

¿Cuál fue la primera reacción de Briatore luego del GP de Australia y la sanción de Colapinto?

El error de un mecánico de Alpine en la largada que condicionó la carrera de Colapinto en Melbourne

El error de un mecánico de Alpine en la largada que condicionó la carrera de Colapinto en Melbourne

Alpine sumó sus primeros puntos de la temporada: cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Australia

Alpine sumó sus primeros puntos de la temporada: cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Australia

Oscar Piastri quedó fuera del GP de Australia antes de largar: el insólito choque en la F1

Oscar Piastri quedó fuera del GP de Australia antes de largar: el insólito choque en la F1

Los riesgos de decir no a un narcisista

Los riesgos de decir no a un narcisista

Comentarios