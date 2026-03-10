De Las Talitas al mundo: Rodrigo “C4” Ruiz tendrá la chance de su vida en Australia

Ruiz llega a este compromiso con un récord de 23 victorias y apenas una caída, respaldado por un 70% de efectividad en sus definiciones por la vía rápida. Tras conquistar el título Latino de la FIB a finales del año pasado, el tucumano demostró la madurez necesaria para manejar los tiempos de peleas largas y la potencia suficiente para cambiar el rumbo de un combate con un solo impacto. La estrategia en tierras australianas será clave: Ruiz deberá encontrar la distancia justa para castigar a un Goodman que, si bien es más veloz, no posee el poder de fuego que "C4" suele llevar en sus puños.