De Las Talitas al mundo: Rodrigo “C4” Ruiz tendrá la chance de su vida en Australia

El boxeo tucumano se prepara para vivir una de sus noches más trascendentales en el plano internacional. Rodrigo “C4” Ruiz, el crédito de Las Talitas que viene escalando a paso firme en el ranking, aterrizará en el WIN Entertainment Centre de Wollongong, Australia, para protagonizar un duelo de alto voltaje. Su rival será Sam Goodman, un boxeador sumamente técnico que es considerado la gran esperanza de Oceanía en las 122 libras y que llega con sed de revancha tras su única derrota profesional en una categoría superior ante Nick Ball en 2025.
Goodman, apodado "The Ghost", representa un obstáculo de máxima complejidad para el argentino. Con un estilo basado en el volumen constante de golpes y una velocidad de piernas envidiable, el australiano ya ha demostrado su jerarquía superando a ex campeones mundiales de la talla de TJ Doheny. Para Ruiz, este combate es la oportunidad de validar su temible pegada ante los ojos de los principales promotores del mundo, en una cartelera que será transmitida por sistema de PPV a nivel global.
El boleto directo al "Monstruo" japonés
Lo que hace que este enfrentamiento sea vital es su condición de pelea eliminatoria. En el complejo engranaje de las organizaciones mundiales, este estatus significa que el cruce funciona como una instancia final antes de acceder al trono. El vencedor del choque en Wollongong se convertirá automáticamente en el Retador Obligatorio de la Federación Internacional de Boxeo. Esto obliga al organismo a intimar al campeón vigente para que defienda su corona ante el ganador en un plazo determinado, bajo riesgo de ser despojado del título en caso de negarse.
Actualmente, el dueño de todos los cinturones de la división es el mítico Naoya Inoue, el "Monstruo" japonés que figura en la cima de todos los rankings libra por libra del planeta. Por lo tanto, para Ruiz, ganarle a Goodman no solo significaría traer una victoria histórica para Tucumán, sino asegurarse un contrato para enfrentar al boxeador más dominante de la actualidad en una pelea por el campeonato del mundo.
Ruiz llega a este compromiso con un récord de 23 victorias y apenas una caída, respaldado por un 70% de efectividad en sus definiciones por la vía rápida. Tras conquistar el título Latino de la FIB a finales del año pasado, el tucumano demostró la madurez necesaria para manejar los tiempos de peleas largas y la potencia suficiente para cambiar el rumbo de un combate con un solo impacto. La estrategia en tierras australianas será clave: Ruiz deberá encontrar la distancia justa para castigar a un Goodman que, si bien es más veloz, no posee el poder de fuego que "C4" suele llevar en sus puños.