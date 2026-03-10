Del modelaje a la cárcel: el desesperado ruego de la ex reina de belleza antes de ser condenada por narcotráfico
La Justicia declaró culpables a la ex Miss Orán, Martina Oliva, y a su pareja, Joaquín Tolaba, por el transporte de 15 kilos de marihuana. Pese a los desesperados ruegos de inocencia de la modelo y el hermético silencio de su compañero, la justicia los señaló como coautores de una organización que realizó al menos 31 viajes narco hacia la capital salteña.
La escena en el Tribunal Oral Federal N°1 no admitía filtros. Martina Oliva, la joven de 24 años que hasta hace meses dictaba tendencias desde su tienda de moda y deslumbraba en certámenes de belleza, escuchó hoy su sentencia de culpabilidad vestida de negro, con el rostro lavado y las manos unidas por el acero de las esposas.
A las 11 de la mañana, la jueza María Alejandra Cataldi terminó con el suspenso: Oliva y su pareja, Gustavo Joaquín “El Perro” Tolaba, fueron declarados responsables de liderar una estructura dedicada al transporte de marihuana agravado.
La doble vida: del modelaje a la logística del "puntero"
La investigación de la PSA y los fiscales Eduardo Villalba y Florencia Altamirano reveló que Oliva no era una acompañante pasiva. Mientras sus redes sociales mostraban una vida de madre joven, exitosa y "resiliente", la realidad judicial la ubicaba en la cabina de camionetas Toyota Hilux, operando como "puntera" en la Ruta 34.
Su rol era crítico: usar su perfil de "ciudadana por encima de toda sospecha" para detectar controles de Gendarmería y avisar al auto que venía detrás —un Citroën C3— cargado con 15 kilos de marihuana. El destino era siempre el mismo: el barrio 17 de Octubre en Salta, donde el revendedor José Burgos esperaba con bolsos de 6 millones de pesos.
El argumento de la "Esposa de Escobar"
Durante el juicio, que se extendió por dos semanas, la defensa de Oliva intentó una jugada desesperada. El abogado Alexis Rambert Ríos comparó a su clienta con Victoria Eugenia Henao, la viuda de Pablo Escobar. Sostuvo que Martina estaba "cegada por el amor" y que su único pecado fue la ingenuidad de prestar sus cuentas bancarias a Tolaba porque él no estaba bancarizado.
"Vengo de una familia bien, nunca necesité nada de esto", declaró Oliva hoy, entre lágrimas, intentando apelar a su origen en Aguas Blancas (hija de un reconocido empresario cárnico). Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas de 31 viajes anteriores y registros de transferencias que ella misma coordinaba, discutiendo precios y logísticas que excedían cualquier "desconocimiento" romántico.
Frente al tribunal, el silencio de Joaquín “El Perro” Tolaba fue tan elocuente como el estrépito de la sentencia. Mientras su pareja agotaba sus últimos cartuchos en un ruego desesperado por despegarse de la banda, el presunto líder de la organización optó por un mutismo absoluto, renunciando a su derecho de defensa material.
El quiebre del 5 de febrero: 180 km/h de desesperación
El veredicto de hoy se basó en los hechos del verano pasado. Aquel día, la banda fue sorprendida en el ex peaje Aunor. Mientras Oliva y Tolaba eran retenidos, sus cómplices en el Citroën C3 iniciaron una fuga suicida hacia el límite con Jujuy.
En su huida a 180 km/h, los ocupantes arrojaron los "ladrillos" de marihuana por las ventanillas, dejando un rastro de evidencia sobre la calzada antes de estrellarse en una finca. Ese acto de desesperación fue el principio del fin. Cinco de sus cómplices (Burgos, Delgado, Romero, Leiton y Cuenca) ya aceptaron su culpa y fueron condenados. Oliva y Tolaba fueron los únicos que decidieron enfrentar el juicio oral, apostando a una inocencia que el tribunal hoy calificó de inexistente.
De su casa a Tribunales
La primera audiencia, Oliva la vivió desde su casa. Lo que más irritó al Ministerio Público fue el comportamiento de Oliva durante su prisión domiciliaria. La fiscalía denunció que la joven utilizaba un iPhone de último modelo para mostrarse en fiestas y promocionar ropa, burlándose de la situación de vulnerabilidad que su defensa alegaba para que no fuera a una cárcel común. A partir del reclamo de la fiscalía, Olivia tuvo que comparecer en Tribunales.
¿Qué sigue?
Este jueves se debatirá la pena. La fiscalía pedirá una condena ejemplar, que podría llegar a los 20 años. Para la justicia, Martina Oliva no fue una víctima del amor, sino una socia estratégica que utilizó su belleza y sus redes como una cortina de humo para ocultar uno de los engranajes de tráfico más activos del norte argentino.