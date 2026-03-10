Del modelaje a la cárcel: el desesperado ruego de la ex reina de belleza antes de ser condenada por narcotráfico

La primera audiencia, Oliva la vivió desde su casa. Lo que más irritó al Ministerio Público fue el comportamiento de Oliva durante su prisión domiciliaria. La fiscalía denunció que la joven utilizaba un iPhone de último modelo para mostrarse en fiestas y promocionar ropa, burlándose de la situación de vulnerabilidad que su defensa alegaba para que no fuera a una cárcel común. A partir del reclamo de la fiscalía, Olivia tuvo que comparecer en Tribunales.