Crimen de las francesas en Salta: Bouvier denunció una justicia viciada y acusó al poder político de fabricar culpables

El lenguaje, a veces, se queda corto para nombrar el horror. En español, quien pierde a sus padres es huérfano y quien pierde a su cónyuge es viudo, pero no existe una palabra para definir a un padre que ha perdido a su hijo. Jean-Michel Bouvier, sin embargo, encontró esa palabra en su lengua materna y la convirtió en su bandera de lucha. Este lunes y martes, los pasillos de los tribunales de Salta vieron caminar a un hombre que, a sus 77 años y con la salud minada por el tiempo, vestía una sencilla remera blanca con una frase que lo decía todo: "je suis desénfanté" (estoy deshijado). Bajo esa leyenda escrita en minúsculas, como si el dolor no necesitara de gritos ni mayúsculas para ser absoluto, una pequeña estampa con el rostro de su hija Cassandre recordaba el motivo de su presencia.