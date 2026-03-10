Advierten una caída del 45% en las ventas en las panaderías bonaerenses y un récord de cierres para 2026

El sector panadero atraviesa una de sus crisis más profundas. Martín Pinto, referente del Centro de Panaderos de Buenos Aires, planteó un escenario terminal marcado por la pérdida de fuentes de trabajo y la baja sostenida en el consumo. Según el dirigente, durante el primer trimestre de 2026, la venta de insumos para la elaboración de panificados registró un derrumbe del 45% en comparación con el mismo periodo del año anterior.