La empresa que fábrica los preservativos Tulipán redujo más del 60% de su planta de empleados

Fundada a fines de la década del 80, Tulipán se convirtió en una de las marcas más conocidas del país dentro del mercado de preservativos. Actualmente comercializa 12 variedades de profilácticos, además de geles íntimos y otros productos, y según estimaciones de la firma representa cerca del 40% del mercado argentino. Durante años, también fue proveedora del Estado en campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual.