Causa "Cuadernos": rechazan planteos para anular el juicio

Los jueces rechazaron los cuestionamientos a la ley del arrepentido y planteos sobre el origen de la causa.

Hace 1 Hs

El Tribunal Oral Federal 7 desestimó los planteos presentados por las defensas para declarar la nulidad del juicio en la causa conocida como “Cuadernos”. La decisión se dio al inicio de una audiencia en la que el tribunal respondió a las denominadas “cuestiones preliminares” que habían sido expuestas durante varias jornadas por los abogados de los acusados.

Durante la lectura de la resolución, el juez Enrique Méndez Signori sostuvo que los planteos formulados por las defensas no encuadran dentro de las causales que permitirían anular el debate oral. En ese sentido, el tribunal ratificó lo actuado y resuelto previamente en las distintas instancias judiciales.

Entre los planteos rechazados se encuentran los presentados por la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que había denunciado “fórum shopping” y presuntos vicios en el origen de la investigación. A ese argumento adhirieron otros abogados defensores, quienes cuestionaron con dureza el accionar judicial durante la etapa de instrucción y consideraron inválidas las acusaciones, consignó el diario "Ámbito".

El abogado Carlos Beraldi, representante de la exmandataria, fue uno de los primeros en exponer sus objeciones. En su presentación habló de lo que definió como la “estafa de los arrepentidos” y denunció presuntas presiones sobre empresarios para que declararan con el objetivo de que la ex presidenta fuera encarcelada.

Durante las jornadas previas, las defensas también mencionaron supuestas irregularidades en los cuadernos utilizados como prueba y sostuvieron que empresarios habrían sido forzados a acogerse al régimen de imputado colaborador. Esos argumentos fueron incluidos dentro de las “cuestiones preliminares” que buscaban frenar el avance del juicio.

El tribunal, sin embargo, señaló que muchos de esos planteos ya habían sido analizados y rechazados en instancias anteriores. En su resolución se remitió a decisiones de la Cámara Federal, de la Cámara de Casación y de la Corte Suprema que declararon “inadmisibles” distintos recursos presentados por los acusados.

Ley del arrepentido

Otro de los puntos discutidos fue el pedido de varias defensas para que se declare la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido. El tribunal consideró que esos planteos no correspondían en esta etapa del proceso, ya que habían sido resueltos previamente tanto por instancias superiores como por el propio tribunal.

En relación con las denuncias sobre presuntas presiones ejercidas mediante detenciones ordenadas en su momento por el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, los magistrados también se remitieron a resoluciones anteriores que avalaron el modo en que fue aplicada esa normativa.

