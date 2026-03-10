Tres recetas fáciles para desinflamar y bajar de peso de forma natural

Con la llegada de las bajas temperaturas, el deseo de ingerir platos calientes y energéticos aumenta para afrontar las jornadas frías. Sin embargo, muchas de estas preparaciones tradicionales poseen un alto contenido calórico que altera el peso corporal de forma negativa. Por este motivo, resulta preferible elegir opciones que reemplacen los ingredientes poco saludables por alimentos cargados de nutrientes esenciales.