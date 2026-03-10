Tres recetas fáciles para desinflamar y bajar de peso de forma natural

Con la llegada de las bajas temperaturas, el deseo de ingerir platos calientes y energéticos aumenta para afrontar las jornadas frías. Sin embargo, muchas de estas preparaciones tradicionales poseen un alto contenido calórico que altera el peso corporal de forma negativa. Por este motivo, resulta preferible elegir opciones que reemplacen los ingredientes poco saludables por alimentos cargados de nutrientes esenciales.
En este contexto, las comidas antiinflamatorias surgen como la alternativa ideal frente a las recetas excesivamente pesadas. Estos platos utilizan ingredientes naturales para evitar procesos inflamatorios en el organismo, prescindiendo de ultraprocesados, harinas refinadas y excesos de aceite. De esta manera, es posible disfrutar de la gastronomía invernal cuidando la salud general y manteniendo el equilibrio físico.
Las mejores recetas antiinflamatorias para el invierno
Estas son las recetas antiinflamatorias más sencillas, ideales para los días fríos.
Guiso de merluza
Ingredientes
- 1 cebolla
- 1 cebolla de verdeo
- 1 zanahoria
- 1 tomate
- 1/4 Morrón rojo y verde
- 4/5 filet de merluza
- 1 diente ajo
- Condimentos a gusto
Paso a paso
1. Cortamos todas las verduras
2. Ponemos en una olla las cebollas junto con un poco de sal a sofreír.
3. Una vez que empieza a largar su agua, agregamos la parte verde de la cebolla de verdeo, ajo y el morrón. Dejamos nuevamente que sofría.
4. Agregamos la zanahoria y el tomate cortado en cubos.
5. Agregar los condimentos a nuestro gusto
7. Por último, agregamos el filet de Merluza cortado en trozos y dejamos que hierva hasta que esté cocido y ¡listo!
Estofado de ternera
Ingredientes
- 1kg de ternera para guisar
- 2 cebollas
- 2 zanahorias
- 1 diente de ajo
- 1 copa de vino tinto
- 500gr de caldo de carne
- Sal, pimienta
- 1 hoja de laurel
Paso a paso
1. Salpimentamos la carne y la doramos en poco aceite hasta que se forme una costra dorada, aunque quede cruda por dentro.
2. Retiramos la carne y ahora salteamos en la misma sartén las verduras, cocinamos primero a fuego alto y luego bajamos la intensidad.
3. Agregamos el vino y el caldo.
4. Luego agregamos la carne y dejamos cocer hasta que esté tierna.
5. Por último podemos acompañar el estofado con un poco de papas al horno.
Pimientos rellenos
Ingredientes
- 1 pimiento rojo grande
- Champiñones a gusto
- Queso cremoso
- 1 huevo
- Sal, pimienta y especias a gusto
Paso a paso
1. Cortamos por la mitad el pimiento y le sacamos las semillas.
2. Hervimos agua y sumergimos el pimiento unos 5 minutos. Luego retiramos y escurrimos
3. Picamos los champiñones y las verduras que deseemos. Después las salteamos con un poco de aceite y especias
4. En una fuente colocamos el pimiento y lo rellenamos con los champiñones y por encima colocamos el queso . Llevamos al horno 10 minutos
5. Por último, batimos el huevo con sal y pimienta y lo volcamos sobre el pimiento con cuidado para que no se salga. Cocinamos otros 10 minutos o hasta que se vea el huevo cocido.