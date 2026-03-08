¿Cuánto tiempo pedalear para adelgazar? Lo que dice la ciencia sobre la bicicleta estática

La bicicleta estática representa una opción sumamente práctica para entrenar en el hogar. Esta herramienta despierta interrogantes comunes sobre su verdadera eficacia en la reducción de peso y el tiempo necesario de pedaleo para lograr la quema de grasa de forma efectiva. Su conveniencia radica en la posibilidad de integrar la actividad física a la rutina diaria sin depender de factores externos como el clima o los horarios de un centro deportivo.
Más allá de la comodidad de ejercitar frente al televisor o en pijama, este aparato aporta ventajas significativas para el bienestar integral. El entrenamiento constante fortalece la musculatura del tren inferior, enfocándose especialmente en glúteos, isquiotibiales y pantorrillas. Asimismo, la práctica regular potencia la resistencia cardiovascular y favorece la pérdida de peso siempre que se mantenga una duración específica en cada sesión. El pedaleo se consolida así como un aliado estratégico para quienes buscan tonificar el cuerpo y mejorar la salud del corazón desde la intimidad de su casa.
¿Cuánto tiempo se debería andar en bicicleta para bajar de peso?
La bicicleta estática puede ayudarnos a reducir el procentaje de masa grasa en el cuerpo, sin embargo, es importante considerar el tiempo en que debemos ejercitar para lograrlo. Según indican desde la revista "Mejor con Salud", una sesión de pedaleo de 45 minutos permite perder, aproximadamente, entre 400 y 600 kilocalorías.
"A nivel principiante, es importante ir poco a poco. La clave es empezar por 20 o 30 minutos diarios e ir sumando movimientos, porque al principio una hora completa no se aguanta", explica el entrenador personal Raúl González al medio laSexta.com.
Practicando tres o cuatro días a la semana durante unos 45 minutos, los resultados de estas sesiones de bicicleta estática pueden verse a partir del primer mes de entrenamiento, aunque siempre depende de los factores personales y de cómo sea el ejercicio. La alimentación y la combinación o no de la bicicleta con otros deportes pueden contribuir a que esa pérdida de peso se note unos días antes o después. "Hay que contraer el abdomen para asegurarnos de que quemamos grasa. Y es fundamental ser constante. Media hora todos los días es menos costoso y más efectivo que una hora entera tres días a la semana", aconseja el entrenador.
¿Cómo entrenar bicicleta estática para perder grasa?
El entrenador advierte que el modo de entrenamiento tiene pautas generales. Pasado un período de calentamiento, se recomienda cambiar de ritmo con intervalos de intensidad, porque así se queman más calorías y la pérdida de peso se nota antes. Incluso haciendo ejercicios de fuerza como sentadillas, flexiones o rutinas de diez minutos antes de la bicicleta se puede perder más rápido la grasa. "En este tiempo lo que hacemos es obligar al cuerpo a vaciar los depósitos de glucógeno muscular, de modo que cuando lleguemos a los intervalos en la bicicleta el organismo va a acceder antes a las reservas de grasa", asegura González.
Llevando esta situación a las cifras, este entrenador recomienda ejercitarse durante 30 minutos de forma suave y luego pasar a un minuto de intensidad muy alta y dos de intensidad baja; así durante 20 minutos. "Este protocolo de intervalos es muy bueno", señala.
Una opción más apta para principiantes podría ser esta: intercalar 20 o 30 segundos de esfuerzo intenso con 40 o 60 segundos de pedaleo más suave.