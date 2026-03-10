Causa cuadernos: el tribunal resolverá la nulidad que plantearon Cristina Kirchner y De Vido

Tras el reinicio de las audiencias en el día de hoy, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) se encuentra en una instancia determinante para el futuro de la causa Cuadernos. Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero deberán resolver si aceptan o rechazan los numerosos planteos de nulidad presentados por las defensas. Entre los reclamos más significativos destacan los de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cuestiona la asignación original del caso y la validez de los cuadernos de Oscar Centeno, y el de Julio De Vido, quien solicita la suspensión del debate por pruebas pendientes.