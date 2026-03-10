Causa cuadernos: el tribunal resolverá la nulidad que plantearon Cristina Kirchner y De Vido

Tras el reinicio de las audiencias en el día de hoy, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) se encuentra en una instancia determinante para el futuro de la causa Cuadernos. Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero deberán resolver si aceptan o rechazan los numerosos planteos de nulidad presentados por las defensas. Entre los reclamos más significativos destacan los de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cuestiona la asignación original del caso y la validez de los cuadernos de Oscar Centeno, y el de Julio De Vido, quien solicita la suspensión del debate por pruebas pendientes.
La estrategia de los imputados apunta a socavar los pilares de la investigación, cuestionando la constitucionalidad de la Ley del Arrepentido y solicitando sobreseimientos por prescripción, como en el caso del ex secretario Ricardo Jaime. Estas mociones buscan detener el avance del proceso antes de ingresar en la fase de declaraciones indagatorias. Sin embargo, la fiscalía ha sido tajante al solicitar que ninguno de estos argumentos prospere, advirtiendo que las tácticas dilatorias solo incrementan el riesgo de que los delitos caduquen sin una sentencia firme.
Los arrepentidos
La fiscal Fabiana León ha soportado su postura, especialmente contra los empresarios que ahora pretenden anular sus declaraciones como “arrepentidos”. En una declaración frontal, León advirtió que, de caer los acuerdos de colaboración, la fiscalía buscará la aplicación de la pena completa para los involucrados. Para el Ministerio Público, el debate oral es la única instancia válida para resolver la validez de las pruebas y determinar las responsabilidades en lo que consideran un plan integral de recaudación ilegal de fondos provenientes de contratos públicos.
Más allá de lo jurídico, el ritmo del proceso genera una fuerte tensión logística. La fiscalía insiste en que el juicio abandone la modalidad virtual y se traslade de forma presencial a los tribunales de Comodoro Py. Este pedido busca dotar de mayor transparencia y celeridad a las audiencias, en un contexto donde el TOF 7 es el único tribunal que aún mantiene su funcionamiento habitual en el Palacio de Justicia. La decisión sobre la presencialidad será crucial.
Si el tribunal ratifica la validez de lo accionado y rechaza las nulidades, el juicio entrará en su etapa más política y mediática: la declaración indagatoria de los acusados. En esta instancia, los ex funcionarios y empresarios deberán responder a la acusación de haber montado un sistema de recaudación de dinero en efectivo que circulaba a través de canales complementarios. El fallo que se espera para las próximas horas determinará si la causa avanza hacia el veredicto o si se empantana en un laberinto de impugnaciones técnicas.