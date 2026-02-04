Causa Cuadernos: la defensa de Cristina pidió la anulación del juicio denunció “chantajes”

Tras la pausa de la feria judicial, el juicio por la denominada Causa Cuadernos retomó su actividad con una fuerte ofensiva de las defensas. Carlos Beraldi, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, inauguró la etapa de cuestiones preliminares con un pedido de nulidad total del expediente. La ex mandataria, quien se ausentó de la audiencia tras haber sido intervenida recientemente por un cuadro de apendicitis, fundamentó a través de su letrado que el proceso nació de un “engaño” y una manipulación deliberada del sistema judicial.