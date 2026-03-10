Del descanso a la alimentación: las cinco claves para comenzar un “reseteo intestinal”

El gastroenterólogo Facundo Pereyra volvió a convocar a un numeroso público en Tucumán con sus charlas sobre salud digestiva y bienestar. Durante su paso por la provincia, el especialista brindó conferencias y talleres en los que habló sobre la relación entre el intestino, la energía y la salud emocional. Y uno de los conceptos que más interés despertó entre los asistentes fue el llamado “reseteo intestinal”.