Del descanso a la alimentación: las cinco claves para comenzar un “reseteo intestinal”

El gastroenterólogo Facundo Pereyra volvió a convocar a un numeroso público en Tucumán con sus charlas sobre salud digestiva y bienestar. Durante su paso por la provincia, el especialista brindó conferencias y talleres en los que habló sobre la relación entre el intestino, la energía y la salud emocional. Y uno de los conceptos que más interés despertó entre los asistentes fue el llamado “reseteo intestinal”.
Esta estrategia que propone realizar cambios temporales en la alimentación y en algunos hábitos cotidianos para favorecer la recuperación del sistema digestivo.
Según explicó el médico durante sus presentaciones, el organismo tiene una gran capacidad de adaptarse y recuperarse cuando se modifican ciertos factores que influyen en la inflamación intestinal, como el tipo de alimentación, el descanso o el nivel de estrés. En ese contexto, planteó una serie de pautas prácticas que forman parte de su enfoque.
Las cinco claves del reseteo intestinal
1) Revisar la alimentación
El primer paso es identificar alimentos que pueden generar inflamación. Según explicó Pereyra, muchas personas presentan sensibilidad al gluten o a los lácteos sin saberlo, especialmente cuando esos alimentos se combinan con situaciones de estrés.
2) Hacer un “reseteo” por unos días
La propuesta consiste en realizar durante aproximadamente una semana una dieta específica que permita que el intestino se recupere. Luego, los alimentos se reintroducen de manera gradual para detectar cuáles generan síntomas o malestar.
3) Priorizar el descanso
Dormir bien forma parte central del proceso. El especialista señaló que el organismo necesita un descanso adecuado para reducir procesos inflamatorios y recuperar energía.
4) Incorporar actividad física
Entre las recomendaciones también figura mantener actividad física regular. Pereyra sugirió combinar ejercicios aeróbicos, como caminar o andar en bicicleta, con entrenamiento de fuerza varias veces por semana para favorecer la salud metabólica.
5) Reducir ultraprocesados y azúcar
Otro de los puntos clave es disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados y azúcares, y privilegiar una alimentación basada en alimentos frescos.
Durante sus charlas en la provincia, el médico también remarcó que estas estrategias no funcionan como soluciones rápidas sino como parte de un cambio más amplio de hábitos. “El cuerpo tiene un potencial enorme de autosanación. Si le generás un escenario propicio, muchas células se reparan solas”, afirmó.