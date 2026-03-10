Secciones
Reseteo intestinal: los 10 conceptos más importantes de la charla del gastroenterólogo Facundo Pereyra sobre el “segundo cerebro”

Durante su paso por la provincia, el especialista explicó cómo síntomas como fatiga, hinchazón o cambios de ánimo podrían estar vinculados con el funcionamiento del intestino.

Hinchazón, fatiga, cambios de ánimo o dolores sin causa aparente. Para el gastroenterólogo Facundo Pereyra, muchos de esos malestares encuentran en el intestino su origen común. Por eso durante un taller en Tucumán, el especialista explicó cómo la relación entre digestión, energía y salud mental puede influir en el bienestar cotidiano y enseñó sobre "reseteo intestinal".

A lo largo de su disertación, Pereyra desarrolló una serie de ideas sobre la conexión entre el intestino, la energía diaria y el bienestar emocional. Y estos fueron algunos de los conceptos centrales que compartió con el público:

Los 10 conceptos más importantes de la charla de Facundo Pereyra en Tucumán

1. El intestino funciona como un “segundo cerebro”
 Según explicó, el sistema digestivo mantiene una relación estrecha con el resto del organismo y puede influir tanto en la energía diaria como en la salud mental.

2. Muchos síntomas aparentemente aislados podrían tener origen digestivo
 Fatiga, cambios de ánimo, dolores articulares o hinchazón en extremidades podrían estar vinculados con alteraciones intestinales.

3. Los síntomas digestivos son una señal de alerta
 “Si tenés un síntoma digestivo -reflujo, diarrea o constipación- y además dos o más de los otros síntomas, hay posibilidades de que tu intestino esté hiperpermeable y eso te esté enfermando a distancia”, explicó.

4. El “intestino hiperpermeable” es una de las hipótesis centrales
 Según el médico, cuando el intestino pierde su función de barrera, sustancias que deberían permanecer en el tracto digestivo pueden pasar al torrente sanguíneo y generar inflamación en distintas partes del cuerpo.

5. El estrés y algunos medicamentos pueden alterar el intestino
 Entre los factores que pueden afectar su funcionamiento mencionó el estrés, los antibióticos, ciertos analgésicos, los cambios hormonales y algunos alimentos.

6. Gluten, lácteos y estrés: una combinación frecuente
 “Lo más clásico que vemos es la combinación de tres cosas: gluten, lácteos y estrés. Mucha gente es sensible a esos alimentos sin darse cuenta”, señaló.

7. La alimentación puede influir en distintos síntomas
 Durante la charla sostuvo que algunos problemas digestivos o inflamatorios podrían mejorar con cambios en la dieta.

8. El “reseteo intestinal” es una estrategia breve de cambios de hábitos
 La propuesta consiste en realizar durante una semana una alimentación específica acompañada de descanso adecuado, caminatas diarias y prácticas de meditación.

9. Después del reseteo, los alimentos se reintroducen gradualmente
 El objetivo es identificar qué comidas generan malestar. “A los siete días la persona empieza a sentirse muy bien. Después probamos un alimento por día para ver cuál provoca síntomas”, explicó.

10. El hábito es la clave del método
 “El hábito es lo más importante. Si la base es una alimentación saludable, cada tanto se puede tener un permitido, pero que no sea todos los días”, remarcó.

Pereyra, también indicó que muchas personas podrían tener sensibilidad a ciertos alimentos sin saberlo. “Hay 16 millones de argentinos que están afectados por el gluten sin darse cuenta. Se calcula que cerca del 25% de la población podría tener su salud empeorada”, advirtió.

