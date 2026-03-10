Reseteo intestinal: los 10 conceptos más importantes de la charla del gastroenterólogo Facundo Pereyra sobre el “segundo cerebro”

Hinchazón, fatiga, cambios de ánimo o dolores sin causa aparente. Para el gastroenterólogo Facundo Pereyra, muchos de esos malestares encuentran en el intestino su origen común. Por eso durante un taller en Tucumán, el especialista explicó cómo la relación entre digestión, energía y salud mental puede influir en el bienestar cotidiano y enseñó sobre "reseteo intestinal".