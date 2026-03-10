Algunos celulares viejos se quedarán sin WhatsApp a partir de marzo

Las actualizaciones tecnológicas prosperan a velocidades impensadas. Tanto las aplicaciones como los sistemas operativos de los celulares aplican mejoras y ajustes constantemente. Esa es la razón por la que algunos de los celulares más antiguos se quedarán sin WhatsApp durante marzo. A lo mejor, incluso algunos ya hayan sufrido pérdidas o problemas técnicos.
Usuarios de diferentes marcas, tanto de Android como de iOS, deberán reconsiderar actualizar sus teléfonos en caso de tenerlos hace mucho tiempo. Es que los teléfonos que primero salieron al mercado son también los próximos potenciales a dejar de actualizarse. El problema reside en que los desarrolladores de las aplicaciones establecen como requisito mantener un sistema operativo actualizado para seguir siendo compatibles con sus propias características.
El listado de celulares que se quedarán sin WhatsApp en marzo
Los teléfonos afectados serán los que tengan versiones de Android 5.0 Lollipop y los iOS 15.1 o previos. Quienes tengan las versiones anteriores dejarán de poder actualizar WhatsApp. Aunque al principio no pierdan definitivamente la aplicación de mensajería, irán perdiendo funcionalidades y, desde ya, no podrán utilizar las nuevas implementaciones que lleguen a la app.
Son al menos siete los celulares que empezarán a tener problemas con la accesibilidad próximamente. Entre los Android, están:
Samsung Galaxy S4 mini
- Samsung Galaxy S3
- Sony Xperia M
- LG Optimus L7 II
- Motorola Moto E (primera generación)
- Entre los teléfonos iOS, se quedarán sin accesibilidad:
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
La importancia de hacer una copia de seguridad en WhatsApp
Quienes decidan cambiar su teléfono para no perder la conectividad que ofrece WhatsApp deberán tener en cuenta algunos puntos indispensables. En primer lugar, sería conveniente no elegir un modelo con sistema operativo antiguo. Es decir, no elegir el sistema operativo siguiente a los mencionados anteriormente. Esto evitará que WhatsApp quede sin funcionar en poco tiempo. En cambio, se sugiere cambiarlo por otro teléfono más moderno.
Otro punto indispensable para no perder toda la información almacenada en WhatsApp será hacer una copia de seguridad. Esta habitualmente se hace por las noches o una vez a la semana. Pero quienes la hayan cancelado, hayan tenido problemas con el resguardo o la hayan desactivado, no tendrán copia de sus mensajes ni de ningún otro archivo. Es importante hacer la copia antes de que la app deje de funcionar por completo. Esto permitirá migrar la información a cualquier otro dispositivo móvil.