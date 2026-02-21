WhatsApp: cómo personalizar tus chats y cambiarles el color en pocos pasos

La aplicación WhatsApp puede dejar de verse monótona en pocos pasos. Aunque se utiliza a diario para enviar mensajes, audios, fotos y documentos, muchos usuarios desconocen que la plataforma ofrece herramientas para personalizar los chats y cambiar por completo su apariencia, evitando ese diseño que suele percibirse como repetitivo o aburrido.
Entre las opciones disponibles se encuentran cambios en el tema general, modificaciones en el fondo de pantalla y variaciones en el color de las burbujas de conversación. Estas configuraciones pueden aplicarse de manera uniforme o de forma individual en cada chat, lo que amplía las posibilidades de personalización y permite diferenciar conversaciones según preferencias personales.
La propuesta no solo apunta a lo estético. Ajustar colores y estilos impacta en la comodidad visual, especialmente en quienes utilizan la aplicación durante varias horas al día. A esto se suma la posibilidad de gestionar el espacio de almacenamiento en dispositivos Android, un aspecto clave cuando la memoria comienza a saturarse y el rendimiento del equipo se ve afectado.
La herramienta ofrece múltiples combinaciones de diseño, lo que permite adaptar la experiencia visual según gustos personales o necesidades de comodidad. Así, la aplicación deja de verse uniforme y adquiere una identidad más dinámica y personalizada, en línea con el uso intensivo que millones de personas hacen a diario.