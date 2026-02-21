Secciones
SociedadTecnología

WhatsApp: cómo personalizar tus chats y cambiarles el color en pocos pasos

Entre las opciones disponibles se encuentran cambios en el tema general, modificaciones en el fondo de pantalla y variaciones en el color de las burbujas de conversación.

WhatsApp WhatsApp Foto: Neuquén al instante
21 Febrero 2026

La aplicación WhatsApp puede dejar de verse monótona en pocos pasos. Aunque se utiliza a diario para enviar mensajes, audios, fotos y documentos, muchos usuarios desconocen que la plataforma ofrece herramientas para personalizar los chats y cambiar por completo su apariencia, evitando ese diseño que suele percibirse como repetitivo o aburrido.

Entre las opciones disponibles se encuentran cambios en el tema general, modificaciones en el fondo de pantalla y variaciones en el color de las burbujas de conversación. Estas configuraciones pueden aplicarse de manera uniforme o de forma individual en cada chat, lo que amplía las posibilidades de personalización y permite diferenciar conversaciones según preferencias personales.

La propuesta no solo apunta a lo estético. Ajustar colores y estilos impacta en la comodidad visual, especialmente en quienes utilizan la aplicación durante varias horas al día. A esto se suma la posibilidad de gestionar el espacio de almacenamiento en dispositivos Android, un aspecto clave cuando la memoria comienza a saturarse y el rendimiento del equipo se ve afectado.

La herramienta ofrece múltiples combinaciones de diseño, lo que permite adaptar la experiencia visual según gustos personales o necesidades de comodidad. Así, la aplicación deja de verse uniforme y adquiere una identidad más dinámica y personalizada, en línea con el uso intensivo que millones de personas hacen a diario.

Temas WhatsAppDigital
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”
1

Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal
2

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal

Darío Monteros: “El peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral”
3

Darío Monteros: “El peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral”

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral
4

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral

Perfil del padre de una hija asesinada
5

Perfil del padre de una hija asesinada

Nueve hechos relevantes que definieron el pasado y el presente de El Bajo
6

Nueve hechos relevantes que definieron el pasado y el presente de El Bajo

Más Noticias
Drogada y sin documentos: un pasajero salvó a una adolescente cuando intentaban sacarla del país en micro

Drogada y sin documentos: un pasajero salvó a una adolescente cuando intentaban sacarla del país en micro

Más que un fenómeno viral: el mono Punch y cómo una empresa cambió su destino

Más que un fenómeno viral: el mono Punch y cómo una empresa cambió su destino

Medio país está en alerta por tormentas eléctricas: caída de granizo y fuertes vientos en 12 provincias

Medio país está en alerta por tormentas eléctricas: caída de granizo y fuertes vientos en 12 provincias

Horóscopo semanal: cómo influirá Mercurio Retrógrado en tu signo

Horóscopo semanal: cómo influirá Mercurio Retrógrado en tu signo

Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”

Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”

Entre cerros y pircas, la receta jesuita perdura en una estancia de Tafí del Valle

Entre cerros y pircas, la receta jesuita perdura en una estancia de Tafí del Valle

Nueve hechos relevantes que definieron el pasado y el presente de El Bajo

Nueve hechos relevantes que definieron el pasado y el presente de El Bajo

De Buenos Aires a Manhattan: la noche argentina en New York Fashion Week

De Buenos Aires a Manhattan: la noche argentina en New York Fashion Week

Comentarios