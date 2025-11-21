Secciones
Ya no necesitarás agendar números de teléfono: el gran cambio de WhatsApp para añadir contactos

WhatsApp añadiría una de las funciones más útiles para contactarse con nuevas personas.

WhatsApp incorporará los nombres de usuario. WhatsApp incorporará los "nombres de usuario".
Hace 2 Hs

Para poder contactarnos con una persona vía telefónica, es un paso obligado introducir la secuencia de dígitos que lo identifica, o al menos esa fue la realidad a la que nos acostumbramos hasta ahora. Pero WhatsApp introduciría una actualización que cambiaría por completo las dinámicas dentro de la aplicación: se trata de los "nombres de usuario".

Algunas alternativas como Telegram llevan años utilizando este sistema de identificación que pronto se sumará a la aplicación de mensajería más utilizada, según advirtieron algunos medios especializados en tecnología. Los "nombres de usuario" permiten una capa de privacidad extra al contactar con alguien y se vuelven un método más sencillo de agendar nuevos contactos.

¿Qué son los nombres de usuario?

Los nombres de usuario en Whatsapp son un método de identificación único para que otras personas puedan encontrarte. La nomenclatura que elijas será única, un nombre que reclames y que nadie más lo podrá tener.

En la actualidad, la forma de agendar contactos es un tanto enredada. Si queremos hablar con la otra persona por Whatsapp debemos pedir su número de teléfono e incorporar primero en la aplicación que viene predeterminada en el celular. Luego debemos acceder a la plataforma y recién allí buscar el nuevo enlace.

El nombre de usuario será una alternativa al número de teléfono que también servirá como una forma sencilla para iniciar sesión en la cuenta. Desde el medio especializado Xataka explicaron que cada usuario podrá tener un único nombre, pero el primero que lo configure se lo quedará. Esto quiere decir que si tenés un nombre común, como María, posiblemente el nombre @maria se ocupe muy rápido, y tendrás que añadir otros caracteres como números o letras adicionales. 

¿Cómo se crearán los nombres de usuario?

Una vez WhatsApp empiece a permitir reservar el nombre, tendrás que ir a la aplicación y entrar a los ajustes. Dentro, tendrás que pulsar en tu foto de perfil en la parte superior de la pantalla para entrar en los ajustes de tu cuenta, donde configuras la información sobre vos.

En ellos, actualmente puedes editar tu nombre, información, número de teléfono o tus enlaces. Aquí también aparecerá el campo de nombres de usuario cuando la función sea lanzada. Cuando pulses en uno, irás al proceso para crear nombre de usuario.

