Ya no necesitarás agendar números de teléfono: el gran cambio de WhatsApp para añadir contactos

El nombre de usuario será una alternativa al número de teléfono que también servirá como una forma sencilla para iniciar sesión en la cuenta. Desde el medio especializado Xataka explicaron que cada usuario podrá tener un único nombre, pero el primero que lo configure se lo quedará. Esto quiere decir que si tenés un nombre común, como María, posiblemente el nombre @maria se ocupe muy rápido, y tendrás que añadir otros caracteres como números o letras adicionales.