Buen precio, súper batería y conexión a iPhone: Apple presentó la nueva MacBook Neo, pensada para jóvenes estudiantes
La computadora será lanzada al mismo precio que el recientemente presentado iPhone 17e. Se empezará a vender la semana próxima, pero todavía no hay fecha de llegada para Latinoamérica.
Tras el anuncio de ampliación de la familia de iPhone 17, Apple lanzó también su nueva computadora, la MacBook Neo. La nueva integrante del equipo de la manzana mordida ya tiene fecha de lanzamiento al mercado y busca imponerse entre los nichos de jóvenes estudiantes. Es que toda su presentación parece estar dirigida, exclusivamente, a quienes dependen de una computadora para avanzar en su carrera académica.
A partir de este 11 de marzo, la MacBook Neo estará disponible en la página de Apple para hacer la compra anticipada. Sin embargo, al igual que sucede con el iPhone 17e –lanzado el martes–, todavía no hay precio estimado ni fecha de llegada a América Latina. Como suele suceder con los teléfonos, se espera que los primeros equipos lleguen entre fines de abril y principios de mayo.
Cuánto cuesta la nueva MacBook Neo de Apple
El precio de la MacBook Neo apunta también a un sector económico medio, ya que se lanzó con el mismo precio que el iPhone 17e, pensado para ser el más económico de su línea. Apple anunció que se venderá a US$599 en Estados Unidos o a 12 cuotas mensuales de US$49.91. La financiación estará disponible únicamente para clientes calificados.
La marca promete que esta será la línea MacBook más colorida hasta ahora conocida. Estará disponible en plata, rosa rubor, amarillo cítrico o índigo. Se incorporó también la carcasa de aluminio resistente creada con el mayor porcentaje de material reciclado que utilizó Apple en su historia. El 60% de su contenido –calculado en peso– es parte de material previamente utilizado.
Cómo es la nueva MacBook Neo
La nueva MacBook Neo tiene una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas con 500 nits de brillo para disfrutar más de todo el contenido. La cámara FaceTime HD de 1080p apunta a brindar una alta definición. También cuenta con Touch ID, el mecanismo digital para bloquear y desbloquear tu equipo, iniciar sesión en algunas páginas y descargar aplicaciones solo con hacer un toque.
En cuanto a conectividad, el equipo tiene dos puertos USB-C y entrada para audífonos. La Neo permitirá usar tu celular iPhone desde la pantalla de la computadora y también copiar información en uno de los dos dispositivos y pegarla en el otro. Su batería tendrá una duración de hasta 16 horas con una sola carga, lo que se ofrece desde la página de Apple como “una compañera incansable” para ver las clases de primera hora de la mañana y el último capítulo antes de acostarte.