Buen precio, súper batería y conexión a iPhone: Apple presentó la nueva MacBook Neo, pensada para jóvenes estudiantes

En cuanto a conectividad, el equipo tiene dos puertos USB-C y entrada para audífonos. La Neo permitirá usar tu celular iPhone desde la pantalla de la computadora y también copiar información en uno de los dos dispositivos y pegarla en el otro. Su batería tendrá una duración de hasta 16 horas con una sola carga, lo que se ofrece desde la página de Apple como “una compañera incansable” para ver las clases de primera hora de la mañana y el último capítulo antes de acostarte.