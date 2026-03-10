Ataque a tiros en la ruta 34: una familia fue baleada mientras viajaba hacia Salta

Un grave episodio de violencia ocurrió sobre la Ruta Nacional 34, cuando una familia que se desplazaba en automóvil fue atacada a balazos por ocupantes de otro vehículo. A pesar de la gravedad del hecho, no se registraron personas heridas.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal de Embarcación, que ya dispuso una serie de medidas para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.
Interceptados en plena ruta
De acuerdo con los primeros datos de la causa, el hecho ocurrió cuando la familia viajaba desde Salvador Mazza con destino a la ciudad de Salta. En el vehículo se trasladaban un hombre que conducía, una mujer y sus hijas.
Durante el trayecto, otro automóvil se aproximó y, por motivos que aún se investigan, sus ocupantes habrían efectuado disparos con armas de fuego contra el rodado familiar.
Ante la situación, el conductor decidió no detenerse y continuó circulando hasta poder pedir ayuda a las autoridades.
Intervención policial e investigación
El primer contacto con las fuerzas de seguridad se produjo en el destacamento policial de General Ballivián, donde la familia dio aviso de lo ocurrido. Posteriormente se activó un operativo y tomó intervención personal de la Brigada de Investigaciones, que trabaja bajo las directivas de la fiscal interviniente.
En el automóvil se detectaron daños compatibles con impactos de bala, lo que confirma la agresión denunciada.
La fiscalía ordenó realizar peritajes, reunir testimonios y recolectar todas las evidencias posibles para identificar a los atacantes y determinar las circunstancias del violento episodio ocurrido en la ruta.