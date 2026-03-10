Secciones
Seguridad

Ataque a tiros en la ruta 34: una familia fue baleada mientras viajaba hacia Salta

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal de Embarcación, que ya dispuso una serie de medidas para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.

Ataque a tiros en la ruta 34: una familia fue baleada mientras viajaba hacia Salta Ataque a tiros en la ruta 34: una familia fue baleada mientras viajaba hacia Salta
Hace 25 Min

Un grave episodio de violencia ocurrió sobre la Ruta Nacional 34, cuando una familia que se desplazaba en automóvil fue atacada a balazos por ocupantes de otro vehículo. A pesar de la gravedad del hecho, no se registraron personas heridas.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal de Embarcación, que ya dispuso una serie de medidas para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.

Interceptados en plena ruta

De acuerdo con los primeros datos de la causa, el hecho ocurrió cuando la familia viajaba desde Salvador Mazza con destino a la ciudad de Salta. En el vehículo se trasladaban un hombre que conducía, una mujer y sus hijas.

Durante el trayecto, otro automóvil se aproximó y, por motivos que aún se investigan, sus ocupantes habrían efectuado disparos con armas de fuego contra el rodado familiar.

Ante la situación, el conductor decidió no detenerse y continuó circulando hasta poder pedir ayuda a las autoridades.

Intervención policial e investigación

El primer contacto con las fuerzas de seguridad se produjo en el destacamento policial de General Ballivián, donde la familia dio aviso de lo ocurrido. Posteriormente se activó un operativo y tomó intervención personal de la Brigada de Investigaciones, que trabaja bajo las directivas de la fiscal interviniente.

En el automóvil se detectaron daños compatibles con impactos de bala, lo que confirma la agresión denunciada.

La fiscalía ordenó realizar peritajes, reunir testimonios y recolectar todas las evidencias posibles para identificar a los atacantes y determinar las circunstancias del violento episodio ocurrido en la ruta. 

Temas Salta
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Fue condenada por violar una orden de restricción y prender fuego la casa de su hermana en Costanera Norte

Fue condenada por violar una orden de restricción y prender fuego la casa de su hermana en Costanera Norte

Fue a la iglesia, le robó al párroco y terminó en la comisaría

Fue a la iglesia, le robó al párroco y terminó en la comisaría

Asaltan a un taxista en “La Bombilla”

Asaltan a un taxista en “La Bombilla”

Lo más popular
Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei
1

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández
2

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes
3

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera
4

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”
5

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”

Alberto Lebbos: “Yo tengo paciencia ilimitada y voy a seguir buscando justicia”
6

Alberto Lebbos: “Yo tengo paciencia ilimitada y voy a seguir buscando justicia”

Más Noticias
Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9

Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9

Huía con una bicicleta robada, llegó la Policía, sacó un arma de juguete y terminó baleado

Huía con una bicicleta robada, llegó la Policía, sacó un arma de juguete y terminó baleado

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

Alberto Lebbos: “Yo tengo paciencia ilimitada y voy a seguir buscando justicia”

Alberto Lebbos: “Yo tengo paciencia ilimitada y voy a seguir buscando justicia”

Soto y Kaleñuk siguieron la misma estrategia: remarcar su inocencia y no contestar preguntas

Soto y Kaleñuk siguieron la misma estrategia: remarcar su inocencia y no contestar preguntas

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Comentarios