Fue a la iglesia, le robó al párroco y terminó en la comisaría

Acto seguido, un cuerpo de uniformados realizó una búsqueda por toda la zona y fue que al llegar a la intersección de calles 25 de Mayo y Colón observaron a un hombre en actitud sospechosa que caminaba por allí. El mismo adoptó un comportamiento evidentemente nervioso en el momento que notó la proximidad de los efectivos y por ello, lo interceptaron, identificaron y requisaron hallando, entre sus pertenencias, el dispositivo móvil denunciado.