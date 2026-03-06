Fue a la iglesia, le robó al párroco y terminó en la comisaría

Un ladrón fue atrapado por agentes policiales, pertenecientes a la Comisaría y División Patrulla Motorizada Monteros, que trabajaron en forma conjunta luego de una denuncia por hurto.
El cura de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario se presentó en la delegación policial para denunciar que, este jueves, al terminar la misa nocturna fue a cambiarse y descubrió que le habían sustraído el celular.
Acto seguido, un cuerpo de uniformados realizó una búsqueda por toda la zona y fue que al llegar a la intersección de calles 25 de Mayo y Colón observaron a un hombre en actitud sospechosa que caminaba por allí. El mismo adoptó un comportamiento evidentemente nervioso en el momento que notó la proximidad de los efectivos y por ello, lo interceptaron, identificaron y requisaron hallando, entre sus pertenencias, el dispositivo móvil denunciado.
El causante fue alojado en la comisaría, por disposición de la fiscalía interviniente, mientras que el aparato recuperado quedó bajo resguardo policial hasta tanto culminen las actuaciones legales de rigor.