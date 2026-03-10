El Senasa prohibió el uso de la hormona rBST en vacas lecheras para resguardar las exportaciones

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) prohibió de forma oficial el uso y la comercialización de la Somatotropina Bovina recombinante (rBST) en el ganado lechero. La medida busca alinear los estándares sanitarios de Argentina con los de mercados estratégicos como la Unión Europea y China, donde el uso de este promotor de crecimiento está estrictamente restringido.