El Senasa difundió un nuevo formato para la Afidi

Desde el lunes pasado, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) implementó versiones diferenciadas para uso del exportador del país de procedencia y para el importador argentino, dentro del marco de la agilización y transparencia de sus prestaciones, dando a conocer el nuevo formato para la Autorización Fitosanitaria de Importación (Afidi) de productos y subproductos de origen vegetal a la Argentina.