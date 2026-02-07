Secciones
El Senasa difundió un nuevo formato para la Afidi

El organismo implementó versiones diferenciadas para uso del exportador y para el importador. Aplica a productos y subproductos de origen vegetal.

Desde el lunes pasado, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) implementó versiones diferenciadas para uso del exportador del país de procedencia y para el importador argentino, dentro del marco de la agilización y transparencia de sus prestaciones, dando a conocer el nuevo formato para la Autorización Fitosanitaria de Importación (Afidi) de productos y subproductos de origen vegetal a la Argentina.

La modificación consiste en la emisión diferencial de la Afidi, con información jerarquizada según el destinatario del documento. De esta manera, el usuario importador contará con dos versiones disponibles para su impresión en el Sistema Integrado de Gestión de Protección Vegetal (Sigpv) Impo:

• Versión para uso del exportador del país de procedencia del envío.

• Versión para uso del importador argentino.

La diferencia entre ambas versiones radica en el alcance y en el nivel de detalle de la información incluida, de acuerdo con el destinatario.

La versión para uso del exportador contiene el requisito fitosanitario que debe cumplir el envío y que debe constar en el Certificado Fitosanitario emitido por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) del país certificante.

La versión para uso del importador incluye, además del requisito fitosanitario que debe constar en el Certificado Fitosanitario emitido por la ONPF del país certificante, la normativa fitosanitaria nacional vigente aplicable al ingreso del envío.

Cabe destacar que la implementación del nuevo formato no implica modificaciones en los procedimientos actuales ni en la operatoria ni en las acciones que se realizan dentro del sistema informático. Ante dudas y/o consultas se puede enviar un correo electrónico a sigpv_impo@senasa.gob.ar

