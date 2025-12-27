Aftosa: el Senasa oficializó la agenda para los dos ciclos de vacunación

En cuanto al área de Sanidad Animal, se abordaron las principales innovaciones del sistema de procedimientos de productos veterinarios que miden la trayectoria de estos y que impactan directamente en la labor diaria de los profesionales privados. En particular, se detalló la incorporación de la receta veterinaria electrónica como herramienta informática que permite garantizar la seguridad de los medicamentos veterinarios en toda la cadena de comercialización, desde la fabricación hasta la adquisición final del producto, promoviendo un uso consciente y responsable.