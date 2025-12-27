Aftosa: el Senasa oficializó la agenda para los dos ciclos de vacunación

En línea con la resolución Senasa 711/2025, que determina la nueva estrategia de vacunación contra la fiebre aftosa a partir del próximo año, el organismo sanitario nacional oficializó el cronograma previsto para los dos ciclos vacunales.
Con el acuerdo de las comisiones provinciales de Sanidad Animal y asociaciones rurales, los días 2 y 9 de marzo comenzarán a vacunar las provincias de Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, La Pampa y San Luis.
Algunos planes de provincias situadas en el norte del país, como Jujuy, Catamarca y Tucumán, comenzarán con el primer ciclo de vacunación en enero del próximo año, mientras que otras regiones diferenciadas de Salta y La Rioja iniciarán sus campañas en abril.
Para la primera campaña, todos los predios ganaderos deberán vacunar a la totalidad de las categorías bovinas y bubalinas. En el caso de los establecimientos de engorde a corral, los mismos podrán optar -con previo aviso a la oficina del Senasa en la jurisdicción- por realizar una vacunación estratégica al ingreso de los animales, o bien continuar con la inoculación sistemática, quedando exceptuados de vacunar en el primer ciclo.
Con el cambio de estrategia, en la segunda campaña anual se deberá inmunizar únicamente a las categorías terneros y terneras con una dosis de refuerzo, dejando de inocular vaquillonas, novillos, novillitos y toritos. Esto implicará para el sector productivo un ahorro cercano a 14 millones de dosis y de aproximadamente U$S 22 millones.
Además, se realizará la campaña de vacunación contra la brucelosis bovina en terneras de tres a ocho meses en todo el territorio nacional, con excepción de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, reconocida como libre de la enfermedad.
Por otro lado, el organismo nacional realizó reuniones informativas con entidades que agrupan a profesionales veterinarios e ingenieros agrónomos, para que formen parte de las mesas consultivas provinciales.
Como producto de la reunión, desarrollada en la sede central del organismo, se acordó la participación de estas instituciones en las mesas consultivas que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) convoca en las regiones del país y que reúne a los principales representantes del ámbito privado, a fin de dar respuesta adecuada a las demandas del sector agropecuario.
Por parte de las entidades participantes, se destacó la necesidad de que se generen actividades de extensión y capacitación a los profesionales que nuclean, acerca de la normativa del organismo.
Durante el encuentro, desde el área de Protección Vegetal se hizo hincapié en el trabajo llevado adelante para la nueva normativa de productos fitosanitarios y biológicos, que simplifica y agiliza su registro. También se abordó la temática de los programas fitosanitarios como el de langosta, con énfasis en la articulación público-privada y la gestión del manejo preventivo de la plaga.
Por otro lado, se propuso fortalecer el rol del auditor para el mantenimiento y apertura de los mercados internacionales desde el área de Inocuidad del Senasa. Además, se informó la actual reorganización y restructuración del área de Calidad y Orgánicos, la simplificación de trámites, la actualización normativa nacional y la futura capacitación a los profesionales del sector por parte de un experto de la Unión Europea (UE) para la apertura del mercado de rendering.
En cuanto al área de Sanidad Animal, se abordaron las principales innovaciones del sistema de procedimientos de productos veterinarios que miden la trayectoria de estos y que impactan directamente en la labor diaria de los profesionales privados. En particular, se detalló la incorporación de la receta veterinaria electrónica como herramienta informática que permite garantizar la seguridad de los medicamentos veterinarios en toda la cadena de comercialización, desde la fabricación hasta la adquisición final del producto, promoviendo un uso consciente y responsable.