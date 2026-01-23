Secciones
El Senasa abrió la inscripción al curso de Inspectores de Empaque para la campaña citrícola

Se trata de una capacitación con instancias teóricas y prácticas destinada a formar técnicos que garantizarán la sanidad y calidad de la fruta fresca exportada desde la región.

Hace 2 Hs

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) abrió la inscripción para el Curso de Inspector de Empaque – Campaña 2025–2026, una capacitación clave dentro del Programa de Certificación de Exportación de Fruta Cítrica Fresca, orientada a garantizar la sanidad y calidad de los productos destinados a los mercados internacionales.

La propuesta es organizada por el Centro Regional NOA Sur del Senasa, con la colaboración de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) y Afinoa, y cuenta con el auspicio de la Subsecretaría de Recursos Agrarios y Alimentos de la Provincia de Tucumán.

El curso contempla instancias teóricas y prácticas, tras las cuales los postulantes serán evaluados. El objetivo principal es capacitar técnicos especializados que tendrán a su cargo la verificación de las condiciones sanitarias de la fruta cítrica fresca destinada a la exportación, un aspecto central para el cumplimiento de los estándares exigidos por los mercados externos.

Requisitos para la inscripción

Podrán postularse quienes cumplan con los siguientes requisitos:

Disponibilidad horaria.

Título de Ingeniero Agrónomo.

Título de Perito Agrónomo.

Estudiantes de Ingeniería Agronómica que cursen el último año de la carrera.

Lugar y fecha de inscripción

Los interesados deberán presentarse de manera presencial en las oficinas de Afinoa, ubicadas en calle Pringles Nº 498, Yerba Buena, entre el 26 de enero y el 5 de febrero de 2026, en el horario de 9 a 13 horas, con la siguiente documentación:

Curriculum vitae.

Título original, diploma, analítico o certificados correspondientes.

Fotocopia del DNI.

Teléfono personal.

Correo electrónico personal.

