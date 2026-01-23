El Senasa abrió la inscripción al curso de Inspectores de Empaque para la campaña citrícola

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) abrió la inscripción para el Curso de Inspector de Empaque – Campaña 2025–2026, una capacitación clave dentro del Programa de Certificación de Exportación de Fruta Cítrica Fresca, orientada a garantizar la sanidad y calidad de los productos destinados a los mercados internacionales.
La propuesta es organizada por el Centro Regional NOA Sur del Senasa, con la colaboración de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) y Afinoa, y cuenta con el auspicio de la Subsecretaría de Recursos Agrarios y Alimentos de la Provincia de Tucumán.
El curso contempla instancias teóricas y prácticas, tras las cuales los postulantes serán evaluados. El objetivo principal es capacitar técnicos especializados que tendrán a su cargo la verificación de las condiciones sanitarias de la fruta cítrica fresca destinada a la exportación, un aspecto central para el cumplimiento de los estándares exigidos por los mercados externos.
Requisitos para la inscripción
Podrán postularse quienes cumplan con los siguientes requisitos:
Disponibilidad horaria.
Título de Ingeniero Agrónomo.
Título de Perito Agrónomo.
Estudiantes de Ingeniería Agronómica que cursen el último año de la carrera.
Lugar y fecha de inscripción
Los interesados deberán presentarse de manera presencial en las oficinas de Afinoa, ubicadas en calle Pringles Nº 498, Yerba Buena, entre el 26 de enero y el 5 de febrero de 2026, en el horario de 9 a 13 horas, con la siguiente documentación:
Curriculum vitae.
Título original, diploma, analítico o certificados correspondientes.
Fotocopia del DNI.
Teléfono personal.
Correo electrónico personal.