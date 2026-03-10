El Senado vuelve al ruedo y sesionaría esta semana

Mahiques es miembro de la Cámara Federal de Casación Penal y es, además, padre del flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. La prórroga de su magistratura fue enviada al Senado en la primera semana del mes pasado y si no se le dio estado parlamentario en la sesión del 12 de febrero, cuando se trató por primera vez la reforma laboral en la Cámara Alta, fue porque su pliego no fue incluido de manera explícita, como sí lo estuvo el de Fernando Iglesias para embajador, en el decreto que convocó a sesiones extraordinarias.