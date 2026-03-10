El Senado vuelve al ruedo y sesionaría esta semana

El Senado podría sesionar esta semana mientras espera que el Poder Ejecutivo decida cuáles serán los proyectos de ley que pretenderá impulsar como parte de la serie de reformas que anticipó durante la Asamblea Legislativa.
Por lo pronto y para no perder el impulso de las extraordinarias, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, planea convocar a sesión esta semana, aun cuando no tenga proyectos de ley o dictámenes de comisión en condiciones de ser discutidos. Si hay sesión y con qué temario se resolverá este martes en una reunión de Labor Parlamentaria.
La idea es abrir el recinto para que puedan tomar estado parlamentario una serie de ascensos militares que el Gobierno envió la semana pasada. En la sesión también se le dará ingreso oficial el pliego que nomina para continuar en su cargo por cinco años más al camarista Carlos Mahiques, que cumple 75 años, y por lo tanto debería jubilarse, en noviembre próximo.
Mahiques es miembro de la Cámara Federal de Casación Penal y es, además, padre del flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. La prórroga de su magistratura fue enviada al Senado en la primera semana del mes pasado y si no se le dio estado parlamentario en la sesión del 12 de febrero, cuando se trató por primera vez la reforma laboral en la Cámara Alta, fue porque su pliego no fue incluido de manera explícita, como sí lo estuvo el de Fernando Iglesias para embajador, en el decreto que convocó a sesiones extraordinarias.
Un gesto
Bullrich fue consultada por el diario porteño “La Nación” sobre el extraño caso de convocar a una sesión sólo para que tomen estado parlamentario ascensos militares y el pliego de un juez, y la senadora lo justificó como “un gesto hacia los efectivos de las Fuerzas Armadas de que los tenemos en cuenta y que ya no los dejamos para el final”. “Es una impronta que quiero marcar”, agregó Bullrich.
Tanto los ascensos militares como la continuidad de Mahiques se definirán en la Comisión de Acuerdos, que todavía no tiene fecha de reunión. Esto se decidirá en las próximas horas en un encuentro que la jefa de la bancada oficialista planea sostener con el presidente de la Comisión, Juan Carlos Pagotto .
Oficialista como Bullrich, el senador riojano responde a una tribu diferente en el universo libertario: es un hombre que responde a los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem. En otras palabras, su terminal política es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.