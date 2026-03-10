Violentó a una mujer y a su hijo para robarles la moto en la que circulaban

Un joven de 18 años está siendo investigado por intentar robar una motocicleta tras amenazar con una piedra a una mujer que circulaba junto a su hijo menor de edad por el sur de la Capital. El acusado quedó detenido con prisión preventiva por 18 días mientras avanza el proceso penal en su contra.
La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, dirigida por la fiscala María del Carmen Reuter. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, el episodio ocurrió el pasado sábado, alrededor de las 8.50 en calle Pérez Palavecino al 100.
Amenaza
En ese momento, una mujer circulaba en motocicleta junto a su hijo de cinco años cuando el acusado se le acercó, levantó una piedra y la amenazó exigiéndole que le entregara el vehículo o, de lo contrario, le arrojaría el objeto.
Ante el temor, la conductora aceleró con la intención de escapar. Sin embargo, el sospechoso se arrojó hacia la parte trasera de la motocicleta, lo que provocó que la mujer perdiera el equilibrio y cayera al pavimento junto al niño.
El robo no llegó a concretarse debido a la intervención de la madre del acusado, lo que permitió que la víctima se retirara del lugar y alertara a la Policía. Minutos después, efectivos policiales lograron aprehender al sospechoso y lo trasladaron a la comisaría 4°.
Durante una audiencia realizada ayer, la auxiliar de fiscal Jessica Corti formuló cargos contra el sospechoso, lo imputó como autor del delito de tentativa de robo simple y solicitó que fuera sometido a 18 días de prisión preventiva para garantizar el desarrollo de la pesquisa.
El juez interviniente hizo lugar a lo solicitado por el Ministerio Fiscal y dispuso la medida de coerción mientras avanza la investigación.