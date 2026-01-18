Prisión preventiva para “El Peruano”: usó a una nena para robar un celular en la Terminal de Ómnibus

Según se expuso durante la audiencia, Peña Benítez actuó junto a una mujer —sobre quien pesa una orden de detención— y una menor de edad. De acuerdo con la acusación, los adultos utilizaron a la niña para sustraer un celular corporativo que se encontraba sobre el mostrador de un local de comidas rápidas ubicado entre las plataformas 43 y 44 de la terminal.