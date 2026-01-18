Prisión preventiva para “El Peruano”: usó a una nena para robar un celular en la Terminal de Ómnibus

La Justicia tucumana dictó prisión preventiva para Carlos Teófilo Peña Benítez (64), conocido como “El Peruano”, acusado de haber inducido a una niña a robar un teléfono celular en un comercio de la Terminal de Ómnibus. El episodio ocurrió el sábado 10 de enero, cerca de las 21.40, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.
La medida fue dispuesta tras una audiencia convocada por el Ministerio Público Fiscal, en la que se formalizó la investigación, se formularon cargos y se debatieron medidas de coerción. La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de Feria, conducida por el fiscal Carlos Gonzalo Rodríguez.
Según se expuso durante la audiencia, Peña Benítez actuó junto a una mujer —sobre quien pesa una orden de detención— y una menor de edad. De acuerdo con la acusación, los adultos utilizaron a la niña para sustraer un celular corporativo que se encontraba sobre el mostrador de un local de comidas rápidas ubicado entre las plataformas 43 y 44 de la terminal.
La auxiliar de fiscal Agustina Triviño detalló que los sospechosos ingresaron al comercio con claras intenciones de robo y empujaron a la menor hacia el mostrador para que tomara el dispositivo. Luego, los tres se dieron a la fuga con el teléfono.
Entre las evidencias incorporadas al expediente, la Fiscalía destacó los registros fílmicos, que permiten reconstruir con precisión la mecánica del hecho.
Peña Benítez fue detenido el viernes pasado en un domicilio de avenida Jujuy, donde además se realizaron secuestros vinculados a la causa. La Fiscalía le atribuyó provisoriamente el delito de hurto agravado por la intervención de una menor de edad, en calidad de coautor.
En cuanto a la situación procesal, el Ministerio Público Fiscal solicitó una prisión preventiva por 40 días, al considerar que existían riesgos procesales. Sin embargo, el juez resolvió hacer lugar parcialmente al planteo y dictó la medida por el plazo de 10 días, ordenando el traslado inmediato del acusado al servicio penitenciario.